倒垃圾起爭執…新北男高中生持鐵鏟狂毆同學 校方回應了

一名新北男高中生今年1月2日在學校回收場擔任志工時，遭兩名男同學毆打，其中一人更拿鐵鏟重擊，邊打邊罵「三字經」，畫面最近被發上臉書爆料公社，許多網友都說，驚悚駭人。

校方表示，被打的學生為學務處衛生組協助回收志工，當時負責管理垃圾處理，但因同學未做好資源回收分類，該生回應，無法收垃圾，雙方起爭執，兩名同學不滿就拿放置在旁的鐵鏟動手。

校方說，遭毆打學生感到身體不適，前往保健中心初步檢查，護理師當天中午就通報，校方後續找當事人三方會談，並透過學府會議協調，協商後最終也簽下和解書。

新北教育局表示，學校獲報立即校安通報、電聯家長及啟動輔導關懷，並邀學生家長到校研商，學生及家長間已達共識處理，校方已依校規懲處及加強正向輔導管教措施，要求學校務必追蹤學生後續相處情形，確保在校安全及學習。