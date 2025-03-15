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豐原高中霸凌案遭糾正 台中議員王立任：兩年來不懈追究終讓真相大白

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對監察院調查豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，民進黨議會黨團總召王立任要求台中市府立即對失職人員究責。記者黑中亮／翻攝
針對監察院調查豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，民進黨議會黨團總召王立任要求台中市府立即對失職人員究責。記者黑中亮／翻攝

針對監察院調查豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，對中市教育局及學校處理與督管違失提出糾正一事，民進黨議會黨團總召王立任表示，「兩年來不懈追究，終讓真相大白！」強調當時市府直到媒體曝光後才倉促應對，消極的態度更應徹底檢討，市府不僅未及時督導，甚至一度建議學校暫緩調查，完全無視學生權益。

台中市議員王立任表示，兩年前他即率先召開記者會，針對豐原高中發生的校園霸凌與性騷擾案件，在議會質詢要求市府徹查此案，並持續監督、質詢，監察院的調查結果證實，當時他們的質疑完全正確！如今監察院的調查報告，正式糾正台中市政府教育局及豐原高中，確認市府與校方處理失當，延誤通報、調查消極，導致學生權益嚴重受損。

王立任痛批，從監察院報告中揭露，受霸凌輕生的學生，長期遭學務主任及主任教官不當管教，卻未獲妥善處理，學校甚至拖延調查、市府也未督導；而遭受肢體性騷擾的同學，多次向校方與教育局投訴，卻遲遲未獲正式調查，市府與豐原高中對此案的冷處理，無異於對受害學生及其家屬的二度傷害。

王立任強調：「這樣的消極態度讓我們難以接受，學生的生命與尊嚴不該被這樣對待！」監察院還原真相，在在證明台中市教育局的失能與失責，他將持續關注市府後續處理，要求市府提出具體改進措施，還受害學生與家屬一個交代，同時要求市府立即對失職人員究責。

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針對監察院調查豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，民進黨議會黨團總召王立任要求台中市府立即對失職人員究責。圖／民進黨議會黨團提供
針對監察院調查豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，民進黨議會黨團總召王立任要求台中市府立即對失職人員究責。圖／民進黨議會黨團提供

教育局 監察院 豐原

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