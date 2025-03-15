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華岡今50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席華岡藝校50周年校慶。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今出席華岡藝校50周年校慶。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今出席華岡藝校50周年校慶，致詞過程中，蔣萬安秀歌聲，唱了幾段民歌「木棉道」台下反映熱烈，接著又唱告五人樂團的「披星戴月的想你」雖然一度「破音」，台下學生還是給予熱情的掌聲。蔣萬安也稱讚學生們表演節目Cats「貓」音樂劇，不輸他在美國紐約Broadway（百老匯）看過的演出。

蔣萬安表示，大家都知道華岡藝校是明星的搖籃、藝術家的學校，50年來培育各個領域優秀的人才，特別在表演藝術方面，不管是音樂家、舞蹈家、表演藝術、演藝工作相關的人才，很多都是從華岡藝校出發、走進世界的舞台。這些華藝的校友豐富台灣的藝術文化創作，也讓世界看到台灣藝術文化創作的能量。

蔣萬安說，他也一直希望能夠提供好的場館，能夠邀請更多國際優秀的演出團體、表演者來到台北。所以他在上任第一年克服各項的困難，讓台北大巨蛋完工啟用，第二年也克服了各項的限制、各項的阻力，讓台北大巨蛋可以舉辦演唱會。

蔣萬安表示，去年底，台北大巨蛋迎來周杰倫以及阿妹的演唱會，不只是讓好的表演可以展現在所有市民朋友面前，更重要是市府已帶動相關產業的發展，周董4天的演唱會就帶來17億元的總體消費，「大巨蛋經濟」顯然已經起飛，當然更重要，希望有華藝的校友持續在演藝工作，努力發光、發熱，有一天也一定可以登上台北大巨蛋。

蔣萬安說，媒體今問他，過去是否曾經有藝人夢？他說，自己沒有像華藝的孩子有外在的條件、內在優美的歌聲、表演藝術的天分，但是他有一個夢想─就是希望讓更多好的、優質的藝術文化表演在台北市展出。所以他會全力支援華岡藝校堅持專業的辦學理念，當然也會持續的在各個領域協助，提供硬體的建置、好的舞台與場館，讓熱愛藝術文化、表演工作的朋友能夠盡情地大放光彩。

台北市長蔣萬安今出席華岡藝校50周年校慶。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今出席華岡藝校50周年校慶。圖／北市府提供

大巨蛋 蔣萬安

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