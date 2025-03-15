小6生好點子解決救護車卡車陣 8月赴日爭光

高雄市永芳國民小學6年級學生陳祐騰、潘泓諠發想「救護車通行系統」，解決救護車卡車陣情況，獲「2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」金牌，8月將到日本參加國際賽。

陳祐騰接受媒體聯訪時說，發想來自搭父母的車時，當時後方有救護車，但這時前方燈號是紅燈，很多汽車也很難禮讓，救護車被前方車流擋住，大家都很著急，耽誤黃金救援時間，希望透過創意解決這種情況。

潘泓諠說，這個系統藉由在各路口裝聲音感測器，偵測救護車聲音，進而改變同向燈號為綠燈、對向車道為紅燈、下一個路口黃線埋有多顆LED燈閃爍，提醒用路人後方有救護車，爭取黃金搶救時間，提升救護車安全。

校方表示，獲獎除學生努力，也感謝輔導主任吳俊德、高英高級工商職業學校資訊科主任蔡忠憲指導，學生利用課餘時間經1年努力，學習程式架構和電機線路原理等。目前已有地方機關將試行這項系統，期待8月在日本為國爭光。

高雄市政府交通局近日邀永芳國小及獲獎團隊參訪交通局智慧運輸中心，交通局表示，這次參訪特別關注高雄智慧號誌控制、緊急車輛優先通行系統及AI（人工智慧）交通管理等領域應用，讓學生們進一步驗證「救護車通行系統」可行性與發展潛力。

交通局團隊向學生們介紹高雄如何透過AI分析即時路況、自動調節號誌時間，及未來智慧交通建設方向，期望透過科技讓城市交通更順暢、安全。

陳祐騰、潘泓諠表示，發明靈感來自於日常生活觀察，希望透過技術讓救護車能更快速、安全抵達目的地。實地參訪智慧運輸中心能深刻體會智慧交通系統在城市治理中關鍵角色，激發更多創新想法，將持續精進發明設計，為智慧交通發展貢獻力量。