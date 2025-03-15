豐原高中霸凌案遭監院糾正 中市府回應：已檢討制定SOP

台中市豐原高中2023年間發生霸凌案，1名學生長期遭學務主任、主任教官霸凌輕生，市府、校方均未及時處理，監察院日前發布調查報告，糾正市府督導不力、校方延宕調查。市府教育局今表示，已全面檢討、制定SOP，未來發生校園案件將立即組成專案群組嚴格督導。

調查報告指出，豐原高中1名學生自二年級開始持續遭學務主任與主任教官等師長霸凌，被栽贓偷錢、吸毒，2023年2月在家輕生；事發後其他學生在網路上爆出該生遭霸凌的影片，該生父親也開記者會。校方案發後20天成立調查小組，教育局4月中解除校長與涉案主任、教官職務。

涉案教官還涉及長期性騷學生，教育局2022年7月間獲報，直接轉交豐原高中辦理，校方並未交由熟悉性平業務的教職員處理；2023年3月學生輕生案後，教育局才與其他案件併案調查性騷，依違反性別平等教育法事件處理程序，裁罰6名教職員6萬元到12萬元罰鍰。

監察委員認為，豐原高中未依規定在該生輕生後後5日內開校事會議，且查處陳情的方式違反行政程序法，中市教育局督導考核不周；校方也未在接獲性騷案訊息後立即通報調查，教育局未按陳情人提供的訊息督導學校，亦有違失。監院教育及文化委員會通過調查報告，糾正豐原高中與台中教育局。

民進黨籍議員王立任表示，監察院的調查報告證實，市府與校方處理失當，延誤通報、調查消極，使學生權益嚴重受損，無異於對受害學生與家屬的二度傷害；他將持續關注市府後續處理，要求提出具體改進措施，確保類似悲劇不再重演，更要給受害學生與家屬一個交代。

教育局回應，對此事件深感痛心，事發當下立即派員到校評估，穩定學生情緒，也督促校方依法調查、全面檢討，調查結果出爐後記校長1次大過並解除職務、學務主任停聘2年、主任教官撤職；性騷案部分，為提升通報時效性，邀請專業講師、律師向第一線教育人員講授性平案件實務經驗。

教育局表示，經過此次事件，已檢討類似案件的處理機制，未來有重大校園案件發生，教育局會立即啟動霸凌事件SOP，組成專案群組，嚴格控管學校調查進度，同時實施校園重大案件列管督導機制，強化追蹤，確保校方及時啟動調查程序。

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