快訊

至親兒在國外...張振寰離世無家屬出面 初步相驗「死因不明」

剛過完65歲生日…台鐵董座杜微請辭 交通部證實「由他暫代」

受訪遭「死貓」攻擊！川普挑眉怒瞪記者：你今晚會成為頭條新聞

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原高中霸凌案遭監院糾正 中市府回應：已檢討制定SOP

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中教育局表示，豐原高中霸凌案後已全面檢討相關機制，未來有重大校園案件發生，教育局會立即啟動霸凌事件SOP。本報資料照片
台中教育局表示，豐原高中霸凌案後已全面檢討相關機制，未來有重大校園案件發生，教育局會立即啟動霸凌事件SOP。本報資料照片

台中市豐原高中2023年間發生霸凌案，1名學生長期遭學務主任、主任教官霸凌輕生，市府、校方均未及時處理，監察院日前發布調查報告，糾正市府督導不力、校方延宕調查。市府教育局今表示，已全面檢討、制定SOP，未來發生校園案件將立即組成專案群組嚴格督導。

調查報告指出，豐原高中1名學生自二年級開始持續遭學務主任與主任教官等師長霸凌，被栽贓偷錢、吸毒，2023年2月在家輕生；事發後其他學生在網路上爆出該生遭霸凌的影片，該生父親也開記者會。校方案發後20天成立調查小組，教育局4月中解除校長與涉案主任、教官職務。

涉案教官還涉及長期性騷學生，教育局2022年7月間獲報，直接轉交豐原高中辦理，校方並未交由熟悉性平業務的教職員處理；2023年3月學生輕生案後，教育局才與其他案件併案調查性騷，依違反性別平等教育法事件處理程序，裁罰6名教職員6萬元到12萬元罰鍰。

監察委員認為，豐原高中未依規定在該生輕生後後5日內開校事會議，且查處陳情的方式違反行政程序法，中市教育局督導考核不周；校方也未在接獲性騷案訊息後立即通報調查，教育局未按陳情人提供的訊息督導學校，亦有違失。監院教育及文化委員會通過調查報告，糾正豐原高中與台中教育局。

民進黨籍議員王立任表示，監察院的調查報告證實，市府與校方處理失當，延誤通報、調查消極，使學生權益嚴重受損，無異於對受害學生與家屬的二度傷害；他將持續關注市府後續處理，要求提出具體改進措施，確保類似悲劇不再重演，更要給受害學生與家屬一個交代。

教育局回應，對此事件深感痛心，事發當下立即派員到校評估，穩定學生情緒，也督促校方依法調查、全面檢討，調查結果出爐後記校長1次大過並解除職務、學務主任停聘2年、主任教官撤職；性騷案部分，為提升通報時效性，邀請專業講師、律師向第一線教育人員講授性平案件實務經驗。

教育局表示，經過此次事件，已檢討類似案件的處理機制，未來有重大校園案件發生，教育局會立即啟動霸凌事件SOP，組成專案群組，嚴格控管學校調查進度，同時實施校園重大案件列管督導機制，強化追蹤，確保校方及時啟動調查程序。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市豐原高中學生2023年2月輕生，監察院日前發布調查報告，認定中市教育局、豐原高中延宕調查、督導不周，予以糾正。本報資料照片
台中市豐原高中學生2023年2月輕生，監察院日前發布調查報告，認定中市教育局、豐原高中延宕調查、督導不周，予以糾正。本報資料照片

主任 教育局 校園 豐原 霸凌

延伸閱讀

台中某高中教官性騷女學生案 學校、教育局遭糾正

虐童案上銬女社工遭監院糾正 警署：相關單位檢討策進

《黑暗榮耀》爆紅後突捲霸凌疑雲　金赫拉風波後宣告回歸「救贖」　

進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 農業部：尊重監院審理

相關新聞

台中某高中教官性騷女學生案 學校、教育局遭糾正

台中市一所高中2023年發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」情事，監察院日前通過糾正該校與台中市教育局。查案監...

豐原高中霸凌案遭監院糾正 中市府回應：已檢討制定SOP

台中市豐原高中2023年間發生霸凌案，1名學生長期遭學務主任、主任教官霸凌輕生，市府、校方均未及時處理，監察院日前發布調...

豐原高中霸凌案遭糾正 台中議員王立任：兩年來不懈追究終讓真相大白

針對監察院調查豐原高中校園霸凌及性騷擾事件，對中市教育局及學校處理與督管違失提出糾正一事，民進黨議會黨團總召王立任表示，...

華岡今50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝

台北市長蔣萬安今出席華岡藝校50周年校慶，致詞過程中，蔣萬安秀歌聲，唱了幾段民歌「木棉道」台下反映熱烈，接著又唱告五人樂...

豐原高中性騷、霸凌二案 監院糾正學校、台中市教育局

監察委員田秋堇、張菊芳今天表示，台中市豐原高中2023年發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」情事，監察院日前通...

國文作業不會寫 高中生「直接打給作者求救」！電話一通全班狂歡

國立台灣師範大學國文系教授、作家徐國能曾獲不少新詩、散文等文學獎，其撰寫的散文集《第九味》，也成為國文課本的教材。近期，有一名高中生寫試卷時卡關，索性直接打給作者求救，還真的收到本人回覆，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。