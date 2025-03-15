彰化校園太空科技博覽會登場 師生體驗虛擬實境

彰化縣校園太空科技教育課程博覽會今天在彰化大村鄉村上國小登場，活動展出火箭及衛星模型，利用虛擬實境技術帶領國小師生探索太空，更有火箭升空機關王競賽，在遊戲中學習。

彰化縣政府在大村鄉村上國小舉辦「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」，出席的有彰化縣長王惠美、國家太空中心教育辦公室總監鄭琮生等人。

王惠美致詞時說，感謝國家太空中心提供火箭衛星模型展示，讓彰化縣的學生得以拓展視野，放眼浩瀚太空，活動也安排專家科普講座，不僅提供專業太空師資，還協助縣內國中小及高中學生進行太空導覽培訓，在探索太空的過程中培養探究實作精神，進一步提升科研能力。

縣府指出，這次博覽會共有「火箭衛星展覽」、「專家科普講座」、「天文科技闖關」、「太空生活任務」等4大主題，推出40攤天文科技闖關攤位及8場太空設計工作坊，利用虛擬實境技術帶領參觀博覽會的師生深入探索太空，另外有火箭升空機關王競賽、火箭與衛星紙模型製作等實作體驗。

縣府表示，博覽會活動為期3週，平日活動期間為3月17日至4月1日，假日活動期間為3月22日及3月29日，歡迎家長與教師帶領孩子一同報名參與。