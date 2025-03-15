基隆八斗高中師生踏察潮間帶 培育海洋公民科學家

新北市淡水區新興國小，全面整修的風雨籃球場完工了，新北市議員陳偉杰特別到現場視察完工狀況，並且與學生進行一場籃球友誼賽，慶祝舒適的全新場地，重新啟用，新北市議員陳偉杰表示，過去場地使用多年老舊，有鏽蝕及破損，這次在教育部體育署及新北市教育局的幫助之下，能夠讓鄰近社區及學生有更舒適的運動場地。

2025-03-14 17:37