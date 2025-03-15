基隆八斗高中師生踏察潮間帶 培育海洋公民科學家
教育部近年鼓勵中小學發展戶外教育，113學年度共補助101所學校。基隆市八斗高中鄰近潮間帶，規劃一系列踏察活動，培養下一代的海洋公民科學家。
教育部今天發布新聞稿，介紹中小學發展山野探索、參訪博物館、海洋教育、認識不義遺址、食農教育等課程，在「向山致敬、向海致敬」的精神下，讓學習更貼近生活。
基隆市立八斗高中鄰近多處潮間帶，因此學校規劃「八斗海洋公民科學家種子培訓」課程，透過潮間帶踏察與戶外體驗，讓學子從「親海」、「知海」最終「愛海」，體悟作為海洋公民的使命感，進而關懷海洋、守護生態。
國立仁愛高農（南投縣）結合原鄉地理環境與在地文化，帶領學子認識苧麻的基本知識、製作臘葉標本與拼貼畫，並結合食品科學原理，深入認識苧麻的多元用途，學生也在校園農場、部落及周邊環境進行實地探索，加深對鄉土的連結。
教育部期待透過戶外教育的「五感體驗」，讓學生讓學生走出教室，探索世界，體驗學習的多樣性與深刻性，並更深入理解自然、生態與文化，培養環境責任感。
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