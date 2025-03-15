快訊

家寧全家黑歷史起底！騙錢、炫富、剝削合夥人...「吃相難看」全網怒轟

東海韋伯傳人稱無能停課引戰 文科教育真過時了？

天空也哭泣！大S下葬金寶山…具俊曄捧骨灰痛哭送愛妻入土為安

聽新聞
0:00 / 0:00

台中某高中教官性騷女學生案 學校、教育局遭糾正

中央社／ 台北15日電
性騷示意圖。聯合報系資料照
性騷示意圖。聯合報系資料照

台中市一所高中2023年發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」情事，監察院日前通過糾正該校與台中市教育局。查案監委田秋堇說，時任該校的主任教官兩案皆有涉及，若未來真能重返校園，教育部應建立配套措施因應。

台中市一所高中2023年發生有學生（A生）疑遭師長霸凌輕生，並有已畢業女學生（B生）控訴在校時，曾遭前主任教官言行性騷。田秋堇今天透過新聞稿表示，學校在兩案中違反行政程序法、未及時通報與調查等缺失，教育局也督導不力，監院日前已通過糾正案。

監察委員田秋堇、張菊芳調查發現，此案A生在2023年2月18日上午7點，被發現在家輕生身亡，媒體於20日揭露A生常遭師長搜查書包等不當對待，但該校知悉後未依規定於5天內召開校園事件處理會議處理，有失即時調查及審議的程序。

田秋堇指出，經調查，此案A生在短期間內遭頻繁懲處，並於輕生前在校園內二度灑白包，反映身心狀況已出現嚴重警訊，但學校漠視其尋求外界援助的訊號，反而是以小過及警告連續處分，違反兒童權利公約第3條兒童最佳利益考量的基本理念，實有違失；且調查也發現，該校對A生的懲處正當程序存有嚴重瑕疵，且未符比例原則，核有失當。

田秋堇說，台中教育局在此案雖有派督學督導，但未督導該校儘速依規定召開校事會議，且未能即時具體回應及協助，啟動教師專業審查會議調查一節，甚至一度建議該校暫緩召開校事會議，都可見教育局輕忽相關規定及督導不力之咎，均有違失。

另外，對於該校B生指控遭性騷擾，田秋堇指出，此案經台中教育局合併該事件在內數起延遲通報情事，認定該校教職員共計6人違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準，裁處新台幣6萬元至12萬元不等罰鍰，而該校未於獲悉B生疑遭性騷擾事件起，即進行校安通報暨相關處理，也確有怠失。

田秋堇說，該校短期內發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」等校安事件，應併同視為情節重大案件，此案主管機關應該要考量違失人員共時性、事件內外部關聯性，重啟或核定應對懲處內容。

田秋堇還說，時任該校的主任教官兩案皆有涉及，但類似案件影響學生身心甚鉅，並嚴重損及人權，相關行為人正進行行政救濟，若最終能返回校園，教育部應該就行為人返校前的評估、預備機制等，建立相關配套措施。

教育局 田秋堇 霸凌

延伸閱讀

獨／半年心血沒了！全國專題競賽老師漏交文件失格 新北教育局要追究

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

花蓮驚傳某國中學生霸凌！女學生被帶進廁所遭2女毆打

西藏抗暴66周年晚會自由廣場登場 呼籲關注中共壓迫共同面對挑戰

相關新聞

台中某高中教官性騷女學生案 學校、教育局遭糾正

台中市一所高中2023年發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」情事，監察院日前通過糾正該校與台中市教育局。查案監...

國文作業不會寫 高中生「直接打給作者求救」！電話一通全班狂歡

國立台灣師範大學國文系教授、作家徐國能曾獲不少新詩、散文等文學獎，其撰寫的散文集《第九味》，也成為國文課本的教材。近期，有一名高中生寫試卷時卡關，索性直接打給作者求救，還真的收到本人回覆，引起廣大網友熱議。

新建室內打擊場！苗栗銅鑼國小棒球隊5戰全勝 揮軍全國賽

今年全國國小棒球硬式聯賽將於4月8至14日在台南市北區開打，銅鑼國小棒球隊在全縣選拔賽以5場全勝戰績，將代表苗栗出征，苗...

奮戰到最後逆轉勝 台南市民德國中橄欖球隊奪全國季軍

第79屆全國橄欖球錦標賽近日圓滿落幕，台南市民德國中橄欖球隊在激烈賽事中展現堅韌不拔的精神，最終成功奪得季軍，為本屆賽事...

老舊紅土跑進鞋裡 新北汐止區長安國小換新操場好美

汐止區長安國小操場已經有20幾年了，再加上是紅土操場，時間一久，鋪面老舊，塵土飛揚，小朋友跑步時，小碎石都會跑進鞋子裡，所以，學校也爭取經費改善，現在全新的操場完成，藍色顯眼的跑道，搭配藍天白雲真的很美，小朋友都好喜歡。

新北淡水新興國小風雨籃球場整修完工 嘉惠鄰近社區

新北市淡水區新興國小，全面整修的風雨籃球場完工了，新北市議員陳偉杰特別到現場視察完工狀況，並且與學生進行一場籃球友誼賽，慶祝舒適的全新場地，重新啟用，新北市議員陳偉杰表示，過去場地使用多年老舊，有鏽蝕及破損，這次在教育部體育署及新北市教育局的幫助之下，能夠讓鄰近社區及學生有更舒適的運動場地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。