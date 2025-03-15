台中某高中教官性騷女學生案 學校、教育局遭糾正

台中市一所高中2023年發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」情事，監察院日前通過糾正該校與台中市教育局。查案監委田秋堇說，時任該校的主任教官兩案皆有涉及，若未來真能重返校園，教育部應建立配套措施因應。

台中市一所高中2023年發生有學生（A生）疑遭師長霸凌輕生，並有已畢業女學生（B生）控訴在校時，曾遭前主任教官言行性騷。田秋堇今天透過新聞稿表示，學校在兩案中違反行政程序法、未及時通報與調查等缺失，教育局也督導不力，監院日前已通過糾正案。

監察委員田秋堇、張菊芳調查發現，此案A生在2023年2月18日上午7點，被發現在家輕生身亡，媒體於20日揭露A生常遭師長搜查書包等不當對待，但該校知悉後未依規定於5天內召開校園事件處理會議處理，有失即時調查及審議的程序。

田秋堇指出，經調查，此案A生在短期間內遭頻繁懲處，並於輕生前在校園內二度灑白包，反映身心狀況已出現嚴重警訊，但學校漠視其尋求外界援助的訊號，反而是以小過及警告連續處分，違反兒童權利公約第3條兒童最佳利益考量的基本理念，實有違失；且調查也發現，該校對A生的懲處正當程序存有嚴重瑕疵，且未符比例原則，核有失當。

田秋堇說，台中教育局在此案雖有派督學督導，但未督導該校儘速依規定召開校事會議，且未能即時具體回應及協助，啟動教師專業審查會議調查一節，甚至一度建議該校暫緩召開校事會議，都可見教育局輕忽相關規定及督導不力之咎，均有違失。

另外，對於該校B生指控遭性騷擾，田秋堇指出，此案經台中教育局合併該事件在內數起延遲通報情事，認定該校教職員共計6人違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準，裁處新台幣6萬元至12萬元不等罰鍰，而該校未於獲悉B生疑遭性騷擾事件起，即進行校安通報暨相關處理，也確有怠失。

田秋堇說，該校短期內發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」等校安事件，應併同視為情節重大案件，此案主管機關應該要考量違失人員共時性、事件內外部關聯性，重啟或核定應對懲處內容。

田秋堇還說，時任該校的主任教官兩案皆有涉及，但類似案件影響學生身心甚鉅，並嚴重損及人權，相關行為人正進行行政救濟，若最終能返回校園，教育部應該就行為人返校前的評估、預備機制等，建立相關配套措施。