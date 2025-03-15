國文作業不會寫 高中生「直接打給作者求救」！電話一通全班狂歡

國立台灣師範大學國文系教授、作家徐國能曾獲不少新詩、散文等文學獎，其撰寫的散文集《第九味》，也成為國文課本的教材。近期，有一名高中生寫試卷時卡關，索性直接打給作者求救，還真的收到本人回覆，引起廣大網友熱議。

桃園武陵高中一名學生在社群平台「Threads」表示，撰寫國文作業時遇到難題，決定上網搜尋作者徐國能的電話，並直接打給對方詢問，沒想到徐國能不但接起電話，也親自解答同學的疑問，讓班上同學都出乎意料，紛紛靠上前聆聽重點。

拍攝影片的學生表示，這是一次非常好的交流機會，直言「電話一掛我們全班都在大叫歡呼加鼓掌，超扯，那同學超級勇！」。不過，他也說明只有打一通電話詢問，希望大家看一看就好，不要真的去騷擾教授。

貼文一出後，多數網友都表示「高中的時候超喜歡這篇文章，作者介紹放的照片就感覺是很親切的人，沒想到真的這麼親切」、「這就是解決問題的能力嗎」、「下次老師會問：同學你綁紅布在眼睛幹嘛？學生：我問問看徐志摩」、「這就是『解鈴還須繫鈴人』嗎」、「武陵學生真棒」、「真心佩服現在小朋友」。

根據《民視新聞網》報導，徐國能受訪時坦言，雖然接到求救電話的當下很意外，但他很佩服學生的想法跟實踐的勇氣，大讚現在的學生跟過去不一樣，更懂得如何利用網路、媒體資源，尋找解決問題的管道。