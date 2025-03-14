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新建室內打擊場！苗栗銅鑼國小棒球隊5戰全勝 揮軍全國賽
今年全國國小棒球硬式聯賽將於4月8至14日在台南市北區開打，銅鑼國小棒球隊在全縣選拔賽以5場全勝戰績，將代表苗栗出征，苗栗縣長鍾東錦與議員黃芳椿、鄉長謝昌年、代表會主席林久炲及地方代表，一同到校為選手加油打氣，盼球隊發揮運動員精神參賽，並為苗栗爭光。
縣府教育處指出，銅鑼國小除勇奪113學年度國小硬式聯賽全國賽苗栗縣代表權，也積極備戰全國盃賽選拔賽，將繼去年由通霄與山佳國小共組聯隊參加花蓮威力盃全國少棒錦標賽，同時也組訓苗栗縣聯隊參加中華民國棒球協會辦理的華南金控U12組賽、小馬聯盟少棒錦標賽等全國盃賽，讓苗栗在全國盃賽不缺席。
鍾東錦今天特別到銅鑼國小發獎金慰勉小球員，鼓勵大家發運動員精神，盡能力參賽就好，除運動也要注意課業，最重要的是在家要多抱抱爸爸媽媽，感受親情的溫暖。鍾東錦回憶說，當年棒運風靡全國，鄉下孩子沒有手套，都是用裝水泥的牛皮紙袋來做手套，非常耐用。
眾人由教育處長葉芯慧、校長李國海參觀校內的簡易球場，也到去年新建的室內打擊場，鍾東錦也試了一下揮棒擊球的身手。
銅鑼國小棒球隊長劉宇辰的媽媽到場拍照攝影，幫兒子的臉書提供紀錄；三年級邱宣量志在當投手，展示手指握球的功力；教練彭文中說，銅鑼國小成立棒球隊多年，去年9月學校的室內打擊場完工後，球員打擊的火力暴增，這次選拔賽就是以攻擊火力取得代表權，因男、女平權，球隊也有女生球員。
鍾東錦說，苗栗全力支持銅鑼國小棒球隊，除補助114年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫經費39萬元，凡報名學生棒球聯賽的學校球隊，中華民國學生棒球運動聯盟也補助每隊組訓費6萬元；晉級全國賽參賽費依實際比賽日期及路程補助往返交通費、膳食、住宿及雜支費，盼給予球隊豐厚資源挹注。
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