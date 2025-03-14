奮戰到最後逆轉勝 台南市民德國中橄欖球隊奪全國季軍

第79屆全國橄欖球錦標賽近日圓滿落幕，台南市民德國中橄欖球隊在激烈賽事中展現堅韌不拔的精神，最終成功奪得季軍，為本屆賽事畫下精彩句點。雖未能奪冠，但家長們對選手奮戰精神深受感動，也肯定在資源條件不如人下教練團的用心。

家長指出，民德國中與實力強勁的台北市南門國中交鋒。雖在預賽惜敗，但季軍爭奪戰中，球隊仍奮勇迎戰。上半場以0比5落後，下半場球員全力反攻，李易寰成功觸地達陣，將比分扳平為5比5，隨後謝健秀穩定加踢得分，最終以7:比5逆轉勝，成功奪得季軍。

家長表示，這幾年來，陪伴孩子參與各種賽事，雖然經費有限，奪牌機會不高，但教練們始終帶領孩子們北上參賽，讓他們累積寶貴經驗。除了日常訓練，教練還會課後提供學業輔導，關心孩子的學習表現，確保每位球員兼顧學業與運動。「看見教練的用心，才放心讓孩子加入民德國中橄欖球隊。」

儘管南部與北部的橄欖球發展仍存有差距，但在教練團悉心指導下，民德國中橄欖球隊不僅成功縮短這段距離，更連續兩年穩居全國前四強。