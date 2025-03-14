太亮也傷眼！清大「好光」列車進校園 免費測適讀亮度

清大特聘教授、光與健康協會理事長周卓煇長期關注閱讀光線亮度，他今天宣布將率領清大好光團隊，把「視力守護科技列車」免費開進國小、幼兒園，預計開出20班次，歡迎前來申請，將提供師生免費的「適讀亮度」檢測、體驗好光、發現「暗視覺」、認識藍光與認識防藍光技術等，幫助師生保護視力。

周卓煇說，在過去178場「光與健康」科普講座中發現，許多家長都非常震撼，原來是「太亮」惹禍，害到孩子的眼睛。

周卓煇說，在3月9日、第178場的演講後，有幾位媽媽說，她們的想法被顛覆了，她們竟然不知道「暗視覺」，更不知道開啟暗視覺，可讓亮視覺細胞休息，保護眼睛。當時他們還要從台北過來，帶著高中的孩子，一起來清大研究室，以體驗好光、發現暗視覺。

為此，收到許多的反映與需求，讓周卓煇決定促成清大好光團隊，開進校園宣導的動力。此一列車，將提供師生免費的「適讀亮度」檢測、體驗好光、發現「暗視覺」、認識藍光與認識防藍光技術等等，清大好光團隊歡迎各幼兒園與小學，可與團隊接洽，電話為（03）5742618。

周卓煇說明，今年底前預計開出20班次，目前已經有3個班次被預訂，有興趣的學校、幼稚園，可以與他聯繫，手機0932938168 或電子信箱jjou@mx.nthu.edu.tw。