漏水天花板掉落 新北汐止秀峰高中體育館要拆輕鋼架

汐止秀峰高中體育館，時間一久，出現漏水情形，造成天花板輕鋼架出現損壞，甚至掉落，所以，學校也爭取中央經費，希望能夠改善，立委廖先翔就邀請國教署、市府教育局人員到學校了解情形，希望儘快補助經費，拆掉輕鋼架。

立法委員廖先翔提到，秀峰高中體育館是一個非常好的運動場館，除了學生愛用，很多社會人士也都會租場地運動，長期以來因為建築物老舊，出現漏水情形，因為，體育館上方有覆蓋太陽能板，之前學校有跟廠商溝通好了，漏水問題要由太陽能板廠商負責保固跟維修，但是，因為過去產生過漏水問題，導致輕鋼架的一些結構、板子有損壞的情形，還是需要做一些修繕，早期的建築物很喜歡用輕鋼架，感覺比較美觀，但是近期的一些建築物比較崇尚不要再用輕鋼架，因為，不管是地震或漏水都會有很多隱藏的危險看不到，所以，現在設計的主流通常都是要將輕鋼架拿掉，保留最原始的結構，其實也不會不好看，同時如果有一些問題的話，可以第一時間做檢視

秀峰高中校長蔡春來表示，秀峰高中體育館是汐止區最大的一個體育館，在場地使用上，除了學生教學之外，也提供汐止地區各項活動辦理，租借頻率很高，只是體育館當初是由汐止市公所興建的，再移撥給學校辦理，經過這麼長的時間，鏽蝕部分非常嚴重，特別是輕鋼架，上面因為有太陽能板，鐵皮屋出現鏽蝕，滴水造成結構上的破壞，有一些矽酸鈣板因為吸水導致掉落，甚至有時候因為風壓的關係，造成輕鋼架矽酸鈣板傾斜，也有掉落的風險，希望透過這次的機會，把體育館的輕鋼架拆除，讓結構很明顯，有任何漏水的地方或是需要維修的地方，一目了然，另外，二樓看台部分，地板也逐漸損壞，特別在之前因為漏水的關係，座椅腐蝕，希望能一併改善，提供學生、市民更好的活動空間。

廖先翔指出，這次學校提出計劃，要將輕鋼架全部拆掉，避免未來可能產生的危險因子，將原始結構露出，另外一個部分就是看台座椅，因為之前漏水也導致座椅有腐蝕的情況，一併爭取國教署補助，學校已經把計劃書做好了，透過新北市政府教育局送到國教署，所以，特地邀請國教署的長官來學校會勘，確認一下現場狀況，也請國教署在後續積極輔導學校，讓經費盡快到位，提升整體的體動環境品質。