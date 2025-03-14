老舊紅土跑進鞋裡 新北汐止區長安國小換新操場好美

汐止區長安國小操場已經有20幾年了，再加上是紅土操場，時間一久，鋪面老舊，塵土飛揚，小朋友跑步時，小碎石都會跑進鞋子裡，所以，學校也爭取經費改善，現在全新的操場完成，藍色顯眼的跑道，搭配藍天白雲真的很美，小朋友都好喜歡。

長安國小校長包志強表示，以前長安國小是紅土跑道，因為時間久了，紅土都比較不容易排水，夏天會有灰塵散出來，小朋友跑步的時候，會有小石頭跑到鞋子裡面，冬天下雨的時候，因為不好排水容易積水，影響孩子們活動，所以，去年學校跟市府教育局跟體育署爭取了經費補助做改善。

包志強提到，施工過程一起討論決定操場要用什麼顏色，後來發現藍藍的天空是非常漂亮，如果有白雲，藍天白雲可以有更美麗的色彩，認為每個小朋友就像白雲一樣，在長安國小的操場上運動、揮舞，還有找到他們自己活動的樂趣，相信對長安國小的孩子來講，一定會非常深愛這個環境，很願意到操場運動，讓他們都有健康的身心，跟同學都有很好的友誼，這是學校規劃全新操場最主要的目的。

現在全新的操場完成，展現新風貌，用色鮮艷，小朋友都好喜歡，不但上體育課使用，下了課孩子們也愛往操場跑跳，或是打籃球。

長安國小學童說，原本的操場不好，因為會有很多石頭跑進鞋子裡，新的不會，而且很漂亮，跑道顏色很鮮艷，上頭數字也不會很亂，白沙、紅沙不會混在一起，還有紅土操場跌倒的話會很容易破皮，新的就不會，而且現在全新的操場看起來像天空。