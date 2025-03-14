快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

惹火金賽綸媽媽！金秀賢緊貼金賽綸親密照再曝光

老舊紅土跑進鞋裡 新北汐止區長安國小換新操場好美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長安國小全新操場完成，用色鮮艷，小朋友都好喜歡，不但上體育課使用，下了課也愛往操場跑跳，或是打籃球，直說現在全新的操場看起來像天空。 圖/觀天下有線電視提供
長安國小全新操場完成，用色鮮艷，小朋友都好喜歡，不但上體育課使用，下了課也愛往操場跑跳，或是打籃球，直說現在全新的操場看起來像天空。 圖/觀天下有線電視提供

汐止區長安國小操場已經有20幾年了，再加上是紅土操場，時間一久，鋪面老舊，塵土飛揚，小朋友跑步時，小碎石都會跑進鞋子裡，所以，學校也爭取經費改善，現在全新的操場完成，藍色顯眼的跑道，搭配藍天白雲真的很美，小朋友都好喜歡。

長安國小校長包志強表示，以前長安國小是紅土跑道，因為時間久了，紅土都比較不容易排水，夏天會有灰塵散出來，小朋友跑步的時候，會有小石頭跑到鞋子裡面，冬天下雨的時候，因為不好排水容易積水，影響孩子們活動，所以，去年學校跟市府教育局跟體育署爭取了經費補助做改善。

包志強提到，施工過程一起討論決定操場要用什麼顏色，後來發現藍藍的天空是非常漂亮，如果有白雲，藍天白雲可以有更美麗的色彩，認為每個小朋友就像白雲一樣，在長安國小的操場上運動、揮舞，還有找到他們自己活動的樂趣，相信對長安國小的孩子來講，一定會非常深愛這個環境，很願意到操場運動，讓他們都有健康的身心，跟同學都有很好的友誼，這是學校規劃全新操場最主要的目的。

現在全新的操場完成，展現新風貌，用色鮮艷，小朋友都好喜歡，不但上體育課使用，下了課孩子們也愛往操場跑跳，或是打籃球。

長安國小學童說，原本的操場不好，因為會有很多石頭跑進鞋子裡，新的不會，而且很漂亮，跑道顏色很鮮艷，上頭數字也不會很亂，白沙、紅沙不會混在一起，還有紅土操場跌倒的話會很容易破皮，新的就不會，而且現在全新的操場看起來像天空。

朋友 汐止 鞋子

延伸閱讀

新北汐止樟樹一路145巷窄 會勘路口公有地打通變寬

逼近滿水位 明德水庫中午調節性排水

汐止社區大樓驚傳墜樓 女子疑高處墜落命危送醫

婦女佔近5成 新北汐止公所辦瑜珈課放鬆身心靈

相關新聞

太亮也傷眼！清大「好光」列車進校園 免費測適讀亮度

清大特聘教授、光與健康協會理事長周卓煇長期關注閱讀光線亮度，他今天宣布將率領清大好光團隊，把「視力守護科技列車」免費開進...

老舊紅土跑進鞋裡 新北汐止區長安國小換新操場好美

汐止區長安國小操場已經有20幾年了，再加上是紅土操場，時間一久，鋪面老舊，塵土飛揚，小朋友跑步時，小碎石都會跑進鞋子裡，所以，學校也爭取經費改善，現在全新的操場完成，藍色顯眼的跑道，搭配藍天白雲真的很美，小朋友都好喜歡。

新北淡水新興國小風雨籃球場整修完工 嘉惠鄰近社區

新北市淡水區新興國小，全面整修的風雨籃球場完工了，新北市議員陳偉杰特別到現場視察完工狀況，並且與學生進行一場籃球友誼賽，慶祝舒適的全新場地，重新啟用，新北市議員陳偉杰表示，過去場地使用多年老舊，有鏽蝕及破損，這次在教育部體育署及新北市教育局的幫助之下，能夠讓鄰近社區及學生有更舒適的運動場地。

漏水天花板掉落 新北汐止秀峰高中體育館要拆輕鋼架

汐止秀峰高中體育館，時間一久，出現漏水情形，造成天花板輕鋼架出現損壞，甚至掉落，所以，學校也爭取中央經費，希望能夠改善，立委廖先翔就邀請國教署、市府教育局人員到學校了解情形，希望儘快補助經費，拆掉輕鋼架。

嘉義中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 親子野餐同樂聽音樂

嘉義縣中埔國小今天舉辦「黃金風鈴早餐音樂會」，邀請家長與孩子在綠意盎然的中庭草地上，鋪上野餐墊享用早餐，校長林俊良擔任吉...

彰縣砸重金 為5縣立高中留才

彰化縣政府出手砸重金，國中教育會考成績5A++經優先免試入學申請縣立高中、縣立綜合高中，可獲10萬元獎學金，其餘分等級獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。