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新北淡水新興國小風雨籃球場整修完工 嘉惠鄰近社區

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興國小，全面整修的風雨籃球場完工，新北市議員陳偉杰特別到學校視察，並且和學生進行一場籃球友誼賽，慶祝舒適的全新場地，重新啟用。 圖/紅樹林有線電視提供
淡水區新興國小，全面整修的風雨籃球場完工，新北市議員陳偉杰特別到學校視察，並且和學生進行一場籃球友誼賽，慶祝舒適的全新場地，重新啟用。 圖/紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興國小，全面整修的風雨籃球場完工了，新北市議員陳偉杰特別到現場視察完工狀況，並且與學生進行一場籃球友誼賽，慶祝舒適的全新場地，重新啟用，新北市議員陳偉杰表示，過去場地使用多年老舊，有鏽蝕及破損，這次在教育部體育署及新北市教育局的幫助之下，能夠讓鄰近社區及學生有更舒適的運動場地。

這次整修經費共有3百多萬元，將原本老舊的設施進行全面整修，包括了除鏽上漆，還有籃球場地的地坪整理等等，將這一座籃球場煥然一新。新興國小校長李連成表示，學校體育成績表現亮眼，近期還榮獲教育部體育署體育傳炬獎，因此也得以爭取到這經費來將已經使用18年的設施進行整修。

新興國小校長李連成表示，過去這一座風雨籃球場地，頂棚的部份有鏽蝕並且雨天漏水的情況，而籃球場地的地板也有坑洞破損，而這次感謝有市議員陳偉杰的協助之下，進行全面性的整修，而未來在校園開放的時段，更能夠提供鄰近社區居民來使用這一座風雨籃球場，嘉惠社區鄰里，提升全民運動量能，同時也呼籲經費爭取不易，希望能夠愛惜設施遵守使用規範，讓更多人可以享受到這一座風雨籃球場。

陳偉杰 體育

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