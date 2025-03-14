嘉義中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 親子野餐同樂聽音樂

嘉義縣中埔國小今天舉辦「黃金風鈴早餐音樂會」，邀請家長與孩子在綠意盎然的中庭草地上，鋪上野餐墊享用早餐，校長林俊良擔任吉他手，演奏組曲為活動揭開序幕，學生與老師輪番上台演奏樂器，大家一起沉浸在悠揚樂聲與藝術氛圍，欣賞春日美好時光。

林俊良表示，現代家庭生活忙碌，難得能夠悠閒共進早餐，2023年起舉辦黃金風鈴早餐音樂會，讓親師生與家人共度美好時光，感受生活的美好。今年因氣候影響，黃金風鈴花開花較晚，加上陰雨不定，活動場地從黃金風鈴花下改至中庭草地，為活動增添不同風貌。

音樂會由學校外籍教師Mr. Seb擔任主唱，林俊良擔任吉他手，與1997音樂工作室老師聯手演奏Sugar & Baby Shark組曲。隨後，學生們陸續登台展現才藝，包括爵士鼓、鋼琴、小提琴、烏克麗麗、直笛合奏及歌舞表演，展現豐富音樂才華，優美琴聲獲得熱烈掌聲。

老師們也上台大展身手，教師盧永裕演奏爵士鼓Poker Face，主任李敏慈鋼琴獨奏甜蜜變奏曲，增添活動亮點。最後，在林俊良的吉他伴奏下，大家手牽手合唱歌曲心花開，鄉長李碧雲、主席何韻定等貴賓更上台同樂，氣氛歡樂喜悅。