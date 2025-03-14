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嘉義中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 親子野餐同樂聽音樂

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣中埔國小今天舉辦黃金風鈴早餐音樂會，吸引200多名家長、嘉賓和社區民眾一起野餐同樂。圖／校方提供
嘉義縣中埔國小今天舉辦黃金風鈴早餐音樂會，吸引200多名家長、嘉賓和社區民眾一起野餐同樂。圖／校方提供

嘉義縣中埔國小今天舉辦「黃金風鈴早餐音樂會」，邀請家長與孩子在綠意盎然的中庭草地上，鋪上野餐墊享用早餐，校長林俊良擔任吉他手，演奏組曲為活動揭開序幕，學生與老師輪番上台演奏樂器，大家一起沉浸在悠揚樂聲與藝術氛圍，欣賞春日美好時光。

林俊良表示，現代家庭生活忙碌，難得能夠悠閒共進早餐，2023年起舉辦黃金風鈴早餐音樂會，讓親師生與家人共度美好時光，感受生活的美好。今年因氣候影響，黃金風鈴花開花較晚，加上陰雨不定，活動場地從黃金風鈴花下改至中庭草地，為活動增添不同風貌。

音樂會由學校外籍教師Mr. Seb擔任主唱，林俊良擔任吉他手，與1997音樂工作室老師聯手演奏Sugar & Baby Shark組曲。隨後，學生們陸續登台展現才藝，包括爵士鼓、鋼琴、小提琴、烏克麗麗、直笛合奏及歌舞表演，展現豐富音樂才華，優美琴聲獲得熱烈掌聲。

老師們也上台大展身手，教師盧永裕演奏爵士鼓Poker Face，主任李敏慈鋼琴獨奏甜蜜變奏曲，增添活動亮點。最後，在林俊良的吉他伴奏下，大家手牽手合唱歌曲心花開，鄉長李碧雲、主席何韻定等貴賓更上台同樂，氣氛歡樂喜悅。

學生們紛紛表示，這場音樂會讓他們更了解音樂與藝術，既緊張又興奮，完成演出很有成就感，希望未來能再度登台。家長們則說，感謝學校用心安排，讓他們與孩子在美麗的景色下，共享音樂與早餐的美好時光，還有家長在會後PO文說，被孩子們圈粉了。

嘉義縣中埔國小今天舉辦黃金風鈴早餐音樂會，校長林俊良（左）上台擔任吉他手開場。圖／校方提供
嘉義縣中埔國小今天舉辦黃金風鈴早餐音樂會，校長林俊良（左）上台擔任吉他手開場。圖／校方提供
嘉義縣中埔國小學生今天登台展現才藝，演奏爵士鼓、鋼琴、小提琴、烏克麗麗、直笛等樂器。圖／校方提供
嘉義縣中埔國小學生今天登台展現才藝，演奏爵士鼓、鋼琴、小提琴、烏克麗麗、直笛等樂器。圖／校方提供
嘉義縣中埔國小今天舉辦黃金風鈴早餐音樂會，吸引200多名家長、嘉賓和社區民眾一起野餐同樂。圖／校方提供
嘉義縣中埔國小今天舉辦黃金風鈴早餐音樂會，吸引200多名家長、嘉賓和社區民眾一起野餐同樂。圖／校方提供

早餐 音樂會 黃金

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