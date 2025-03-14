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雲林土庫國小 舊桌椅變「斑馬線」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
土庫國小將老舊汰換的課桌椅重新設計，打造成雙語教育木作品，別具創意。記者蔡維斌／攝影
土庫國小將老舊汰換的課桌椅重新設計，打造成雙語教育木作品，別具創意。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫國小將汰換的舊課桌椅改造為造型椅櫃，結合雙語教育與交通安全概念，在迎賓中廊一字排開，宛如黑白相間的鋼琴鍵盤，兼具美觀與教育意義，深受孩子喜愛。

走進校園大廳，琳瑯滿目的木工藝品映入眼簾，每件作品皆附雙語標示，最顯眼的是以舊課桌椅改造的「斑馬線」，並搭配「禁止右轉」「注意信號燈」等交通標誌，傳遞行人安全與駕駛禮讓觀念，呼應交通部近期推動的行人人權政策。

校長陳明誌表示，學校經常有大量課桌椅汰換，以往多半與社區共享，或低價出售，也有部分送至國中作為工藝課或木工社團的材料。去年，低年級汰換的80多組舊桌椅閒置許久，美術背景的學務主任黃于倫發揮創意，將「廢物利用」轉化為校園美化計畫。

黃于倫表示，學校積極推動雙語教育，去年更有外國大使來訪，此外，近年來交通安全意識提升，決定結合兩大主題，親手設計椅櫃，並請專業木工師傅加工粉刷，使舊椅搖身一變為「斑馬線」椅櫃，並在底部設置彩色置物櫃，供家長臨時放置物品。

黑白相間的「斑馬線」從遠處看宛如木製鋼琴，成為孩子下課時的聚集地，學生得知椅櫃是由舊課桌椅改造而成，更加惜物。

黃于倫也說，未來將開發像是「飄書櫃」、「頒獎台」，讓更多舊課桌椅重獲新生。

鋼琴

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