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彰縣砸重金 為5縣立高中留才

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣政府頒發獎學金給升學縣立高中考生。圖／縣政府提供
彰化縣政府頒發獎學金給升學縣立高中考生。圖／縣政府提供

彰化縣政府出手砸重金，國中教育會考成績5A++經優先免試入學申請縣立高中、縣立綜合高中，可獲10萬元獎學金，其餘分等級獎勵，最少兩萬元，入學後的每學年成績達年級前10%，可持續申請獎學金5千元到8萬元。

彰化縣國三生每年約5%至8%升學私立中學，縣政府為縣立高中留才，縣政府昨在優先免試入學5月27日開始報名，免試入學6月20日志願選填之前公告，加碼「在地獎學金」鼓勵學生在彰化升學，第一志願選填彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中與田中高中這5所縣立完全中學，最高獎學金10萬元。

縣政府公布，自113學年起，凡設籍彰化縣且是縣內國中畢業生，第一志願選擇到縣立高中就讀，依國中會考成績國、英、數、自、社五科達5A++、5A+、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給入學獎學金10萬元、8萬元、5萬元、3萬元、兩萬元，未來每學年成績達年級前10%，可持續申請獎學金，以5A++入學為例，第二學年領8萬元，第三學年5萬元，3A2B的第二學年領1萬元，第三學年5千元。

除獎學金，縣政府另推出六大利多，包括一校一特色實驗班、每校都有體育班等培育運動菁英及藝術人才、校校有造價300萬的國際視訊教室再配置1名駐校外師、客製化專屬美國遊學營、雙外師全英線上課程、申請加州州立大學聖馬可斯分校入學優惠條件。

縣長王惠美表示，5所縣立完全中學高額獎金提供設籍彰化縣的國中畢業生，免試或特招入學就讀縣立高中，依國中教育會考成績最高獎學金10萬元，盼留住優秀學子在地就讀完全中學，加上六大利多接軌國際，讓學生就讀彰化在地高中，未來有更好的發展機會。

免試入學 國中教育會考

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