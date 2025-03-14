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高中生赴美交流 宜蘭市頒獎勵金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭10名學生今年元月前往美國參加「國際學生高峰會」，透過交流了解兩地文化及學習差異，昨邀學生分享經驗。記者戴永華／攝影
宜蘭10名學生今年元月前往美國參加「國際學生高峰會」，透過交流了解兩地文化及學習差異，昨邀學生分享經驗。記者戴永華／攝影

宜蘭市公所與姊妹市促進會協助國立宜蘭高中及蘭陽女中各5名學生，今年元月前往美國佛羅里達州鯧鰺灘高中參加「國際學生高峰會」，學生們笑說「美國數學不難」，由於交流期間剛好農曆年，部分住宿家庭還包「美元小紅包」。

宜蘭學生與來自全球15個國家、上百名學生交流，已於2月返台，他們透過文化展演、傳統習俗分享與美食交流等活動，深入了解各國的歷史背景、風俗習慣與價值觀，進而促進跨文化理解與友誼，宜蘭市長陳美玲昨辦成果分享，市公所頒贈10萬元獎勵金，也邀10名學生分享經驗。

有學生向美國師生介紹台灣的學校，製作台灣小點心給美國朋友品嘗、設計小遊戲及獎品，學生李宥臻說，即便是過年期間，寄宿家庭依台灣習俗包88美元小紅包，因為他們知道「88」在台灣是個吉利數字。

學生薛宜倢表示，她在寄宿家庭安排下，每天過著充實的生活，走訪許多知名景點，除夕當天還能在當地的中國餐廳吃到圍爐菜，難得又難忘的交流活動。

學生葉芷凡笑說，她上課時發現，美國的數學沒有想像中的難；學生洪子軒與林鉑森說，美國學生勇於發言，訂定學習行程表，每天按表操課，值得學習。

陳美玲表示，公所致力提供青年學子更多國際交流的機會，鼓勵更多青年勇敢追夢，同時經由國民外交，讓國外友人了解宜蘭。

宜蘭 美國 習俗

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