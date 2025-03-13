宜蘭學生赴美參加「國際學生高峰會」收穫滿滿 市公所獎勵

宜蘭市公所與姊妹市促進會協助國立宜蘭高中及蘭陽女中各5名學生，今年元月前往美國佛羅里達州鯧鰺灘高中參加「國際學生高峰會」，透過交流了解兩地的文化及學習差異，今天成果發表邀請10名學生分享經驗，學生們笑說「美國數學不難」，由於交流期間剛好農曆年，部分住宿家庭還包給他們紅包。

「文教經營、接軌國際；青年力量、展望未來」是宜蘭市長陳美玲施政願景，今天舉辦成果分享，市公所頒贈10萬元獎勵金。陳美玲表示，公所致力提供青年學子更多國際交流的機會，透過交流讓年輕人走向國際，汲取寶貴經驗，增進國際視野，公所鼓勵更多青年勇敢追夢，培植競爭力，同時經由國民外交，讓國外友人了解認識宜蘭。

宜蘭學生與來自全球15個國家、上百名學生交流，已於2月返台，他們透過文化展演、傳統習俗分享與美食交流等活動，深入了解各國的歷史背景、風俗習慣與價值觀，進而促進跨文化理解與友誼。

有學生向美國師生介紹台灣的學校，製作台灣小點心給美國朋友品嘗、設計小遊戲及獎品。蘭女學生李宥臻說，即便是過年期間，寄宿家庭依台灣習俗包88元美金小紅包，因為他們知道「88」在台灣是個吉利數字。

宜中薛宜倢表示，此行能夠拓展視野、交朋友，又可以認識來自各國的民情風俗及學習差異，她在寄宿家庭安排下，每天過著充實的生活，走訪許多知名景點，除夕當天還能在當地的中國餐廳吃到圍爐菜，難得又難忘的交流活動。