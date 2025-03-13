金門中正國小勇奪廈門青少年科創賽1等獎 挺進福建省賽

第40屆廈門市青少年科技創新大賽於廈門市第一中學海滄校區盛大舉行，來自金門縣的中正國小在「地球環境與宇宙科學」領域展現卓越研究成果，勇奪一等獎，並獲推薦晉級第40屆福建省青少年科技創新大賽，預計4月前往福建省平潭參賽，目前師生們正全力準備，期望再創佳績，為金門增光。

中正國小長期重視科學教育，在金門縣內、全國及兩岸科技競賽中表現優異，此次獲獎團隊由李麗娟、李怡芯兩位老師指導，成員包括楊曜銘、呂晨睿、孫沛溱3位同學，團隊歷經2年潛心研究，去年4月勇奪金門縣科展第一名，並代表金門參加第64屆全國科展，榮獲全國鄉土教材獎。此次再度於廈門市青少年科技創新大賽脫穎而出，獲得最高榮譽並晉級省級賽事，相當不容易。

廈門市青少年科技創新大賽是中國具指標性的青少年科技競賽之一，每年吸引眾多優秀學生參賽，本屆大賽以「創新•體驗•成長」為主題，涵蓋青少年科技成果競賽、科技輔導員科技創新成果賽、青少年優秀科技實踐活動比賽、少年兒童科學幻想畫比賽及青少年科幻文字作品比賽等5大賽項，涵蓋數學、物理、化學、生命科學、計算機科學、工程學、環境科學及行為和社會科學等8大領域。

據了解，今年比賽共收到來自465所學校推薦的2341件作品，僅300件作品成功入圍複賽，約1千名師生共襄盛舉，在這場激烈競爭中，中正國小團隊憑藉扎實的研究與創新能力奪得一等獎，展現金門學子的科學實力。

參賽學生楊曜銘表示，這是他首次赴大陸參賽，廈門比賽的規模與氛圍令人震撼，尤其是當地學生的自信表達與臨場應變能力，值得學習。另一位學生呂晨睿則分享，實驗製作過程中，壓頭曾經卡住無法使用，當下感到沮喪，但老師鼓勵他們拆開研究，發現問題根源後成功解決。他說，「這讓我體會到，做科學實驗就是不斷遇到問題，再想辦法解決，過程其實很有趣，就像闖關遊戲一樣。」

指導老師李麗娟對學生的努力感到欣慰，她表示，「孩子們展現出的恆毅力令人感動，這次獲獎是對他們長期努力的肯定。」，她也希望學生們能將參賽經驗轉化為未來學習的動力，持續保持對科學的熱愛與探索精神。