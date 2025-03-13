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嘉市北興國中全國音樂比賽成績亮眼 管樂連4年獲雙特優

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市北興國中男聲合唱團於全國音樂比賽演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中男聲合唱團於全國音樂比賽演出。圖／北興國中提供

嘉義市北興國中於全國學生音樂比賽獲管樂合奏A組、管樂合奏B組雙特優，並於男聲合唱、銅管五重奏B組及木管五重奏B組榮獲優等佳績；管樂合奏A組與B組已連續4年榮獲全國雙特優。校長張仁澤表示，嘉義市長期推動國際管樂節，學生得以拓展國際視野，深化音樂素養

北興國中表示，管樂班成立25年來，已在全國賽事中14次榮獲特優，而管樂團成立10年來，也已榮獲5次全國特優，足見管樂教育的深耕與成果累積。在管樂合奏A組比賽，學生以《蒼海の覇道 Pirate’s Highway》及指定曲「Fanfare for a New Era」兩首曲目，展現出雄壯且精緻的音樂表現，獲得評審一致好評，榮獲特優。

而在管樂合奏B組比賽中，學生演奏《Song of Gaia - Prelude, Dance and Song》及「Fanfare for a New Era」，以其細膩的音樂詮釋與無與倫比的合奏默契，再度奪得特優殊榮，締造了疫情後連續4年管樂合奏雙特優的輝煌紀錄。

輔導室主任羅俊明表示，25年來，北興國中管樂班不斷追求卓越，從無數次的練習到登上全國舞台，孩子們的努力和堅持一次次突破極限，獲得14次全國特優的佳績。這是一種榮耀，更是一份責任。

指導老師李宜瑾表示，每一場演出背後，都有無數次的排練和挑戰，只要堅持與熱愛，音樂之路會越走越寬廣。

家長會長朱晏宏表示，家長會繼續支持學校的音樂教育發展，並且協助孩子追求卓越。

校長張仁澤表示，嘉義市長期推動國際管樂節，並積極安排國際管樂團隊蒞校交流，這些活動讓學生們得以拓展國際視野，深化音樂素養。優秀成績是全體師生共同努力的成果，也再次證明嘉義市在音樂教育領域的優異成就。未來，將繼續深耕音樂教育，培養更多優秀的音樂人才，為校園及城市的藝術發展貢獻力量。

嘉義市北興國中銅管五重奏於全國音樂比賽演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中銅管五重奏於全國音樂比賽演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班於全國音樂比賽演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班於全國音樂比賽演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂團於全國音樂比賽演出後大合照。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂團於全國音樂比賽演出後大合照。圖／北興國中提供

嘉義 素養 音樂

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