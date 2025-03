嘉市北興國中全國音樂比賽成績亮眼 管樂連4年獲雙特優

嘉義市北興國中於全國學生音樂比賽獲管樂合奏A組、管樂合奏B組雙特優,並於男聲合唱、銅管五重奏B組及木管五重奏B組榮獲優等佳績;管樂合奏A組與B組已連續4年榮獲全國雙特優。校長張仁澤表示,嘉義市長期推動國際管樂節,學生得以拓展國際視野,深化音樂素養。

北興國中表示,管樂班成立25年來,已在全國賽事中14次榮獲特優,而管樂團成立10年來,也已榮獲5次全國特優,足見管樂教育的深耕與成果累積。在管樂合奏A組比賽,學生以《蒼海の覇道 Pirate’s Highway》及指定曲「Fanfare for a New Era」兩首曲目,展現出雄壯且精緻的音樂表現,獲得評審一致好評,榮獲特優。

而在管樂合奏B組比賽中,學生演奏《Song of Gaia - Prelude, Dance and Song》及「Fanfare for a New Era」,以其細膩的音樂詮釋與無與倫比的合奏默契,再度奪得特優殊榮,締造了疫情後連續4年管樂合奏雙特優的輝煌紀錄。

輔導室主任羅俊明表示,25年來,北興國中管樂班不斷追求卓越,從無數次的練習到登上全國舞台,孩子們的努力和堅持一次次突破極限,獲得14次全國特優的佳績。這是一種榮耀,更是一份責任。

指導老師李宜瑾表示,每一場演出背後,都有無數次的排練和挑戰,只要堅持與熱愛,音樂之路會越走越寬廣。

家長會長朱晏宏表示,家長會繼續支持學校的音樂教育發展,並且協助孩子追求卓越。