快訊

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

獨／葬送心血！全國專題競賽老師漏交文件失格 恐影響升學惹怒學生

燕巢國中體驗農產行銷 學生手種蔬菜廟口設攤叫賣

中央社／ 高雄13日電

高雄市燕巢國中善用校園空間，建置魚菜共生系統，種植水耕蔬菜，近來蔬菜豐收，學生拿到社區叫賣販售，實地體驗農產行銷過程，也向居民介紹蔬菜營養及料理方式。

燕巢國中這學期食農教育課程帶領學生進入產銷領域，讓學生將親手種植蔬菜販售給社區民眾。燕巢國中今天發布新聞稿表示，學生在校門口、威靈寺廟口設攤販售，新鮮蔬菜深受社區居民熱烈支持，成功拉近學校與地方社區；學生奮力叫賣，實際體驗農產品行銷過程。

校方表示，為推廣環境永續與食農教育，導入「魚菜共生」系統，讓學生親身體驗現代農業與生態環境的互動關係；此計畫不僅提升學生環境保護意識，也促進校園綠化與自給自足飲食文化，落實永續發展理念。

學生利用校園空間建置魚菜共生系統，透過魚類飼養與水耕蔬菜相互依存，營造小型生態循環系統；從建置、維護到收成皆親自參與，學習水質管理、魚類飼養及植物照護，進而理解生態平衡與資源循環重要性。

指導老師張淑娥表示，魚菜共生是永續環境其中一種解方，學生種植的草莓從最初25株，透過匍匐莖繁殖，現已增至100多株，蔬菜品項也越來越豐富。

校方說明，學生上學期運用自種蔬菜製作漢堡，親身體驗從產地到餐桌過程；這學期則進一步挑戰農產行銷，學習如何自產自銷推廣至社區，過程中深化食農教育實踐經驗。

燕巢國中校長謝慧珍表示，食農教育為現代教育重要一環，透過實作課程，學生不僅能學習科學知識，也能培養團隊合作與問題解決能力；學生從中深刻體認到，不論是種菜還是賣菜，都極具挑戰，進而理解農民辛勞，也更加體會賺錢不易。

校園 永續 食農教育

延伸閱讀

稻米的一生…羅東鎮推食農教育帶著孩童下田「插秧趣」

新北雙溪春耕體驗農村樂 讓食農教育更有趣

Mia C’bon 獻上 JA 全農青森特產 打造進口日產專賣店

影／體驗一日酪農生活 台北市長蔣萬安盼從小推廣食農教育

相關新聞

建中不拆蔣公銅像符合規定 校方曝一原因：融入教學辦活動

中原大學前天公告，稱奉權責單位指示，將校內中正樓改名智信樓，引發討論，而教育部在去年底要求校園清除威權象徵，從是否移除蔣...

教育部學習歷程教學手冊 高一、高三生免費發送

為幫助高中生學習製作學習歷程檔案，教育部與台大團隊開發兩本學習歷程教學手冊，第一冊針對高一生，第二冊則對準高三學生需求，...

彰化縣砸重金！彰化子弟第一志願填縣立高中獎金10萬

彰化縣政府出手砸重金，國中教育會考成績5A++經由優先免試入學申請升學縣立高中、縣立綜合高中可獲10萬元獎學金，其餘分等...

嘉市北興國中全國音樂比賽成績亮眼 管樂連4年獲雙特優

嘉義市北興國中於全國學生音樂比賽獲管樂合奏A組、管樂合奏B組雙特優，並於男聲合唱、銅管五重奏B組及木管五重奏B組榮獲優等...

稻米的一生…羅東鎮推食農教育帶著孩童下田「插秧趣」

羅東鎮公所推廣食農教育，教導幼兒園小朋友從種稻開始了解「稻米的一生」，今天由鎮長吳秋齡帶領幼童下田插秧，小朋友們由家長陪...

全台百校靠近空汙工廠 桃園樹林國小排第一 議員促遷校

桃園市觀音區議員吳進昌指出，依據媒體的調查報導，全台有172所學校與有空汙的工廠距離在500公尺以內，其中28校所在位置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。