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稻米的一生…羅東鎮推食農教育帶著孩童下田「插秧趣」
羅東鎮公所推廣食農教育，教導幼兒園小朋友從種稻開始了解「稻米的一生」，今天由鎮長吳秋齡帶領幼童下田插秧，小朋友們由家長陪同捲起褲管、踩進水田，把一株株秧苗插入泥土，感受農人的辛勤，珍惜每粒白米得來不易。
羅東鎮立幼兒園今天特別在活動開始前，邀請耕種達人簡火順講解農耕知識，隨後家長及師生將近300人一起下田插秧，雙腳踩踏在田中軟泥裡，不但要穩住重心，同時也要把秧苗插直扶正，過程中有樂趣，體會插秧就是一門不容易的功課。
家長感謝鎮立幼兒園安排如此有意義的活動，讓他們的孩子從體驗農耕生活及自然友善耕作，探索學習，透過插秧與大地互動，自然緊密接觸。
鎮長吳秋齡表示，每年3月是羅東鎮立幼兒園的重點活動「親子插秧趣」，感謝地主吳李秀鳳阿嬤、農事達人簡火順爺爺及社區耆老的指導，孩子們透過了解稻米的一生，獲悉人與大地的不可分割關係，學會尊重與感恩。
羅東鎮立幼兒園從109學年度起持續推廣食農教育「愛稻永遠」系列課程，包括有水稻田生態觀察、拔除稗製作草木灰、撿拾福壽螺及割稻、炕窯等實驗體驗活動，帶著幼童走出戶外、開闊視野，認識愛上自己的家鄉環境。
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