全台百校靠近空汙工廠 桃園樹林國小排第一 議員促遷校
桃園市觀音區議員吳進昌指出，依據媒體的調查報導，全台有172所學校與有空汙的工廠距離在500公尺以內，其中28校所在位置緊鄰有空汙受罰紀錄的工廠，觀音區「包辦」兩所分別為樹林、崙坪國小，樹林國小高居28校第一位，周邊有9家工廠近5年因空汙被處分合計20件、300多萬元，突顯有必要加快遷校評估。
吳進昌說，看看這篇緊鄰空汙工廠的小學研究報導，觀音區就有兩所小學榜上有名，好心疼小朋友們，他呼籲市政府教育局重視學童身心健康，發揮孟母三遷精神，考量學校位址是否能夠積極檢討遷校；也呼籲環保局主動密集針對學校週遭工廠從嚴管理，不容許違規排放空汙。吳進昌同時要求兩校學區內廠商善盡企業社會責任，自我檢討改善空汙染防治設備。
教育局表示一直都在評估和改善樹林國小就學環境的品質，包括尋找合適的新校地，還有擴建鄰近的草漯國小校舍安排學生就讀，不過因為遷校需要尊重學生及家長的意見，一直持續溝通中。
環保局強調防範學校周邊汙染向來是重點工作，樹林國小因鄰近工業區，陳情比率較高，告發裁處案件數也比較多，環保局近年針對不肖業者的違規行為，除了持續稽查開罰，強化汙染源控管，也要求業者改善汙染防治設備，這也使鄰近學校的空氣品質逐步提升。陳情件數從2019年的816件，到去年底降至478件，降低41.4%。
環保局同時用AI科技設備加強稽查效率，包括連線監控、空氣品質感測器預警可疑汙染源，並辦理工業區排放量大的廠商協談減量作業。在持續推動下，根據監測結果樹林國小鄰近的測站的空氣品質多保持在良好（綠燈）至普通（黃燈）等級，桃園市的空氣品質也逐步改善，PM2.5濃度呈現逐年下降的趨勢。環境部數據顯示桃園市平均PM2.5濃度從2015年的20.2 µg/m³下降至2023年的12.2 µg/m³。
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