「米羅的奇幻小宇宙」閉展登場 金門6校學童展藝術創意

金門縣政府教育處與廣達文教基金會攜手推動「游於藝」計畫已邁入第3年，本學年度參與計畫的6所國中小有中正國小、金城國中、金湖國中、何浦國小、金湖國小及多年國小，歷經1整年的藝術探索與創作，今天上午在多年國小舉辦「米羅的奇幻小宇宙」聯合閉幕展，現場由小朋友擔任解說員，向參觀的家長與社區居民介紹作品，獲得熱烈的回響。

金門縣政府參議陳金增、金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府教育處科長周祥敏等人都到場參與，鼓勵師生勇於創想。陳金增表示，藝術教育不只是技法的學習，更在於培養孩子的審美能力、獨立思考與表達能力，希望未來能持續推動類似計畫，讓藝術成為孩子日常生活的一部分。

此次展覽以西班牙超現實主義大師胡安・米羅（Joan Miró）的藝術風格為靈感，結合奇幻符號、自由流動的色彩與充滿童趣的線條，啟發學生跨學科探索藝術與生活的連結，主辦校多年國小精心規劃展場，展示來自6校的精選作品，營造出色彩繽紛、充滿想像力的藝術空間，讓觀展者彷彿置身孩童創造的夢幻宇宙。展覽將從3月10日至28日開放展出成果，為這趟藝術旅程畫下燦爛的句點，並展現學子們豐富的創意與學習成果。

今天閉幕展的開場亮點，由多年國小四年級學生策劃的戲劇演出「畫裡畫外：米羅的秘密世界」揭幕，劇情圍繞一場神秘的畫展，當學生們發現米羅的畫作竟然「活了起來」，畫中的角色紛紛走出畫框，與孩子們展開一場奇妙對話，分享創作背後的秘密，透過生動的肢體動作與情感豐富的語言表達，學生將米羅的藝術語彙轉化為具象的劇場演出，讓觀眾身歷其境，感受超現實藝術的魅力。此外，還有多年國小的獨輪車表演，同樣獲得熱烈的掌聲。

多年國小校長張志猛表示，這場戲劇演出不僅是孩子藝術學習的里程碑，更是一場跨領域整合的展現，透過藝術、語文、戲劇與創意表達的結合，學生不只是欣賞藝術，而是在角色扮演與劇場演繹中，深化對作品的理解。張強調，希望孩子們透過戲劇，與米羅的藝術進行一場真正的對話，讓藝術不只是靜態的畫作，而是能夠動起來、說故事，與觀眾產生情感共鳴。