彰化縣砸重金！彰化子弟第一志願填縣立高中獎金10萬

彰化縣政府出手砸重金，國中教育會考成績5A++經由優先免試入學申請升學縣立高中、縣立綜合高中可獲10萬元獎學金，其餘分等級獎勵，最少兩萬元，入學後的每學年成績達年級前10%，可持續申請獎學金。

彰化縣政府今公告，加碼「在地獎學金」鼓勵學生在地升學，優先免試入學5月27日開始報名，免試入學6月20日志願選填，第一志願選填彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中與田中高中這5所縣立完全中學，最高獎學金10萬元。

縣政府公布，自（113）學年起，凡設籍彰化縣且為縣內國中的畢業生，第一志願選擇到縣立高中就讀，依國中會考成績國、英、數、自、社五科達5A++、5A+、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給入學獎學金10萬元、8萬元、5萬元、3萬元、兩萬元，並自未來每學年的成績達年級前10%，可持續申請獎學金。

縣政府除了獎學金的利多，另同時推出六大利多，包括一校一特色實驗班、每校都有體育班等特殊藝才班以培育運動菁英及藝術人才、校校國際視訊教室及駐校外師，每校均擁有造價300萬國際教室並配置1名外籍英語教師、客製化專屬美國遊學營，量身規畫暑假遊學營隊及國際志工服務，到美國實地學習，提升學生英語力、國際觀，建立學習證書及國際志工證書加值學習歷程檔案。

縣政府還有雙外師全英線上課程的利多，與美國加州州立大學聖馬可斯分校合作開辦全英語線上課程，每學期15次30小時的帶狀課程，提升英語聽說讀寫能力，以及接軌升學該校的語文檢測。

縣長王惠美表示，5所縣立完全中學高額獎金提供設籍彰化縣的國中畢業生，免試或特招入學就讀縣立高中，依國中教育會考成績最高獎學金10萬元，盼能留住優秀在地學子就讀完全中學，加上另六大利多接軌國際，讓學生就讀彰化在地高中，未來有更好的發展機會。