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建中不拆蔣公銅像符合規定 校方曝一原因：融入教學辦活動
中原大學前天公告，稱奉權責單位指示，將校內中正樓改名智信樓，引發討論，而教育部在去年底要求校園清除威權象徵，從是否移除蔣中正銅像、改不改大樓和校名，也讓學校十分困擾，北市包含建中先前就曾討論過蔣公銅像是否要拆，不過經校方評估保留融入教學及活動中。
建國中學曾在111學年度舉行過校務發展委員會討論過，師生、家長認為移除銅像只會遺忘過去歷史脈絡，決議保留銅像在教學或活動時將其Cosplay，與學校生活脈絡有相關，後續也未有師生提議要拆除。
校方表示，若將銅像拆除，包含拆除、後續規畫都需要經費，但學校歷史悠久建築屋齡偏高，包含校內紅樓也有漏水等問題需要修繕，在經費有限情況下，會先以對學生生活影響較大優先處理，銅像下方有涉及威權文字，也讓周邊植栽長高一點遮擋，目前都是符合法規。
中正高中校長江惠真表示，校方前幾年有開會討論，不過校內老師、學生、家長都認為校名歷史悠久，與威權象徵沒有太大關聯，但在日前確實有校外人士詢問改名事宜，學校近日也會在討論，但改校名茲事體大，加上中正過去也有不少校友，各界看法都要納入討論。
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