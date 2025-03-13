教育部學習歷程教學手冊 高一、高三生免費發送

為幫助高中生學習製作學習歷程檔案，教育部與台大團隊開發兩本學習歷程教學手冊，第一冊針對高一生，第二冊則對準高三學生需求，並彙集數個案例。今年起，教育部將印製手冊發放給每位高一、高三生，並同時提供電子版閱覽。

教育部指出，第一冊為「學習歷程－課程學習成果呈現指南」主要幫助學生準備學習歷程檔案中的課程學習成果，說明申請入學備審資料審查原則「三重二不」，重視學生基本素養所展現的核心能力、重視學生校內學習活動、重視資料真實性及學生自主準備；但不是學系所列的所有項次都要具備，不是以量取勝。

第一冊內容也提供製作課程學習成果六大指引，包括學生需展現素養能力、作品需有摘要、交代作品的脈絡、凸顯個人的獨特性、作品需有真實性和作品要有重點，經過整理後再上傳。

教育部也表示，手冊也透過實際案例介紹如何呈現學習歷程檔案，提供學生建議方向，第一冊發送對象為今年的高一學生，每位學生都能獲得一本。

再者，教育部也指出，第二冊為「學習歷程－大學申請入學第二階段準備指南」該冊針對高三學生，提供在申請入學第一階段篩選結果公告後，如何準備第二階段審查資料實用建議。

第二冊內容包括大學審查原則與素養能力的重要，讓學生了解大學審查備審資料原則；也提醒學生，勾選給申請學系的課程學習成果和多元表現時，如何呈現自己優勢的三大要素；最後也提供撰寫學習歷程自述等心得要領，手冊提供實用建議，幫助學生展現自己的學習過程與表現。

教育部說明，第二冊發送對象為今年的高三生，每位同學將獲得一本，將於今年3月12日至3月20日間陸續送達各校。另外手冊內容全文已上傳到「作伙學」網站，亦可線上瀏覽。