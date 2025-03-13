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教育部學習歷程教學手冊 高一、高三生免費發送

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
為幫助高中生學習製作學習歷程檔案，教育部與台大團隊開發兩本學習歷程教學手冊，第一冊針對高一生，第二冊則對準高三學生需求，並彙集數個案例。本報資料照片
為幫助高中生學習製作學習歷程檔案，教育部與台大團隊開發兩本學習歷程教學手冊，第一冊針對高一生，第二冊則對準高三學生需求，並彙集數個案例。本報資料照片

為幫助高中生學習製作學習歷程檔案教育部與台大團隊開發兩本學習歷程教學手冊，第一冊針對高一生，第二冊則對準高三學生需求，並彙集數個案例。今年起，教育部將印製手冊發放給每位高一、高三生，並同時提供電子版閱覽。

教育部指出，第一冊為「學習歷程－課程學習成果呈現指南」主要幫助學生準備學習歷程檔案中的課程學習成果，說明申請入學備審資料審查原則「三重二不」，重視學生基本素養所展現的核心能力、重視學生校內學習活動、重視資料真實性及學生自主準備；但不是學系所列的所有項次都要具備，不是以量取勝。

第一冊內容也提供製作課程學習成果六大指引，包括學生需展現素養能力、作品需有摘要、交代作品的脈絡、凸顯個人的獨特性、作品需有真實性和作品要有重點，經過整理後再上傳。

教育部也表示，手冊也透過實際案例介紹如何呈現學習歷程檔案，提供學生建議方向，第一冊發送對象為今年的高一學生，每位學生都能獲得一本。

再者，教育部也指出，第二冊為「學習歷程－大學申請入學第二階段準備指南」該冊針對高三學生，提供在申請入學第一階段篩選結果公告後，如何準備第二階段審查資料實用建議。

第二冊內容包括大學審查原則與素養能力的重要，讓學生了解大學審查備審資料原則；也提醒學生，勾選給申請學系的課程學習成果和多元表現時，如何呈現自己優勢的三大要素；最後也提供撰寫學習歷程自述等心得要領，手冊提供實用建議，幫助學生展現自己的學習過程與表現。

教育部說明，第二冊發送對象為今年的高三生，每位同學將獲得一本，將於今年3月12日至3月20日間陸續送達各校。另外手冊內容全文已上傳到「作伙學」網站，亦可線上瀏覽。

教育部 檔案 申請入學

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