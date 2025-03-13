快訊

MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

不是只有吃糖後要刷牙 專家曝馬鈴薯、吐司也暗藏蛀牙問題

新竹某國小生疑遭霸凌揮頭掐頸 法院判賠精神慰撫金5萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
校園霸凌示意圖。圖/AI生成
校園霸凌示意圖。圖/AI生成

新竹市某國小發生一起疑似霸凌事件，一位國小生被同班同學揮擊頭部，掐住頸部，造成他受傷且有情緒障礙徵狀，經家長向新竹地方法院提告，求償精神撫慰金20萬，法院判決同學應賠5萬元，父母負連帶賠償責任。

被害國小生家長指出，去年4月18日孩子與另一名同學於走廊上嬉戲，不慎以手碰到這名同學衣服，導致其心生不滿，隨即孩子遭徒手揮擊頭、頸部，並被掐住頸部，導致臉部挫傷、頸部掐傷，且情緒久久無法平復，有情緒障礙等徵狀。

被害國小生家長控訴，傷害行為已不只一次，且實施霸凌後更胡亂栽贓、辯稱孩子有性騷擾行為，所受痛苦實難言喻，要求霸凌同學與其父母連帶賠償精神慰撫金20萬。

對此，同學辯稱，當時在教室外走廊被他觸摸胸部數次，為了保護自己身體，才會出手反推，不小心造成他人受傷，並非故意傷害，聲明請求駁回訴訟。

法官調查，傷勢照片與診斷結果，被害國小生頸部及臉部確均有傷勢，此被徒手毆打，而非單純被推開。此外，校方紀錄顯示出手的學生與在旁同學說法，被害國小生先碰到同學胸部，同學質疑「幹嘛碰我胸部？」當時被害國小生否認，而在旁同學有看到其情況，這名同學出手後，還向對方說「不要再碰我了。」之後被害國小生在教室摔椅子，喊著「你滿12歲我要告你等語」。

法官認為，性騷擾行為是否成立仍有疑問，雙方在行為結束，產生爭執時才動手，且即使有觸碰胸部，也只是引發衝突的原因，與損害結果無直接關聯，因此不採信被告的說法。判決應付給被害國小生精神慰撫金5萬元，父母應負連帶賠償責任。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

情緒 父母 霸凌

延伸閱讀

新竹徵才就業博覽會15日登場 逾200家企業釋1.5萬職缺

花蓮驚傳某國中學生霸凌！女學生被帶進廁所遭2女毆打

以國外不實單據向銀行詐貸9億元 煤炭商判賠

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

相關新聞

上學該上交手機嗎？他指出有學習用途不應禁止 引網友正反論戰

上學時交手機是否會影響學生的權益呢？一名男網友發文，稱他不能理解學校強迫學生上學時「上交手機」的規定，本意是讓學生能專心上課，但他認為手機不只是娛樂工具，也能用手機學習、更能保障學生的安全，他呼籲手機應該「合理管制」，而不是完全禁止。

新竹某國小生疑遭霸凌揮頭掐頸 法院判賠精神慰撫金5萬

新竹市某國小發生一起疑似霸凌事件，一位國小生被同班同學揮擊頭部，掐住頸部，造成他受傷且有情緒障礙徵狀，經家長向新竹地方法...

土庫國小淘汰課桌椅打造木作校園 工藝結合教育重新活用

雲林縣土庫國小將汰換即將送往工廠解體的課桌椅，結合雙語教育、以交通安全為發想將改造為可愛的造型椅櫃，在迎賓中廊一字排開，...

北市高中擬開無人機課 未來可考照

北市教育局昨成立無人機教育中心，114學年度補助120萬給15所學校培育無人機師資，最快下學年就能開設無人機課程，未來學...

人權館攜手金門高中辦特展 重現白色恐怖歷史

國家人權博物館攜手金門高中舉辦「無聲禁錮：白色恐怖的無聲記憶」特展，即日起在金門高中開放參觀；該校教師劉雋迪說，也會與學...

金門家扶推動「小紅帽歷險記」 引導學童學習自我保護

金門家扶中心於今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，首場在金寧中小學舉行，透過童話故事《小紅帽》的遊戲與討論，幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。