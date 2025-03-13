新竹某國小生疑遭霸凌揮頭掐頸 法院判賠精神慰撫金5萬

新竹市某國小發生一起疑似霸凌事件，一位國小生被同班同學揮擊頭部，掐住頸部，造成他受傷且有情緒障礙徵狀，經家長向新竹地方法院提告，求償精神撫慰金20萬，法院判決同學應賠5萬元，父母負連帶賠償責任。

被害國小生家長指出，去年4月18日孩子與另一名同學於走廊上嬉戲，不慎以手碰到這名同學衣服，導致其心生不滿，隨即孩子遭徒手揮擊頭、頸部，並被掐住頸部，導致臉部挫傷、頸部掐傷，且情緒久久無法平復，有情緒障礙等徵狀。

被害國小生家長控訴，傷害行為已不只一次，且實施霸凌後更胡亂栽贓、辯稱孩子有性騷擾行為，所受痛苦實難言喻，要求霸凌同學與其父母連帶賠償精神慰撫金20萬。

對此，同學辯稱，當時在教室外走廊被他觸摸胸部數次，為了保護自己身體，才會出手反推，不小心造成他人受傷，並非故意傷害，聲明請求駁回訴訟。

法官調查，傷勢照片與診斷結果，被害國小生頸部及臉部確均有傷勢，此被徒手毆打，而非單純被推開。此外，校方紀錄顯示出手的學生與在旁同學說法，被害國小生先碰到同學胸部，同學質疑「幹嘛碰我胸部？」當時被害國小生否認，而在旁同學有看到其情況，這名同學出手後，還向對方說「不要再碰我了。」之後被害國小生在教室摔椅子，喊著「你滿12歲我要告你等語」。