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土庫國小淘汰課桌椅打造木作校園 工藝結合教育重新活用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫國小將老舊汰換的課桌椅重新設計，打造成雙語教育木作品，別具創意，也成了小朋友的歡樂天堂。記者蔡維斌／攝影
土庫國小將老舊汰換的課桌椅重新設計，打造成雙語教育木作品，別具創意，也成了小朋友的歡樂天堂。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫國小將汰換即將送往工廠解體的課桌椅，結合雙語教育、以交通安全為發想將改造為可愛的造型椅櫃，在迎賓中廊一字排開，黑白相間斑馬線創意作品宛若一架美麗鋼琴，深受孩子喜愛且富含教育意義，破舊桌椅華麗轉身，重新活在校園

走進土庫國小大廳中廊，陳列琳瑯滿目的木工藝品，每件作品都標寫雙語字解，其中一字排開黑白相間的作品最顯目，仔細一看才知是交通安全宣導，由舊課桌椅改造的馬路斑馬線，寫著行人安全和駕駛要禮讓，符合最近交通部積極推動的行人人權政策。

斑馬線置放斗大的交通標誌「禁止右轉」、「注意信號燈」等，宛如行人公路的縮影，讓每天放學回家在中廊等候家人載送的孩子，坐在「斑馬線」上，宛如身處玩具城，且隨時「機會教育」加強遵守交通規則歡念，小朋友駐足常跟著標語上的文字熟念交通規則。

校長陳明誌表示，國小常有課桌椅汰換下來，一換就幾百組甚至上千組桌椅，以往多半與周邊社區共享，有的學校則以每張百元或兩百元館價出售，因桌椅多數勘用很受歡迎，有的則送往國中，作為工藝課或木工社團的材料，循環利用。

去年該校低年級汰換80多組舊課桌椅，一直閒置儲藏室很占空間，除部分送給社區，其餘則留在校園備用，擁有美術背景的學務主任黃于倫最近「廢物利用」重親打造這批舊桌椅。

黃于倫說，該校積極推動「雙語教育」，去年甚至有外國大使來訪，此外交通安全意識提升也受重視，因此將兩個主題融合，她親手設計，再請專業木工師依圖打造。舊椅經加工粉刷，搖身變成斑馬線，底下有彩色置物櫃，可供家長幫小朋友送東西來校時暫置。

學校中廊有了這些木工作品，華麗轉身，讓校園更顯彩亮繽紛，尤其西白相間的斑馬線，遠看宛如一架木鋼琴，不僅家長誇讚，也成了小朋友下課聚集玩樂場所，當孩子知道這些美麗木作，竟是陪伴他們多年的課桌椅，無不更加疼愛，也讓孩子學習了惜物道理。

黃于倫說，未來將持續打造「飄書櫃」「頒獎台」，讓更多課桌椅重生。

土庫國小主任黃于倫別具創意，把汰換的課桌椅結合藝術與教育，活化打造木作校園。記者蔡維斌／攝影
土庫國小主任黃于倫別具創意，把汰換的課桌椅結合藝術與教育，活化打造木作校園。記者蔡維斌／攝影
土庫國小主任黃于倫別具創意，把汰換的課桌椅結合藝術與教育，活化打造木作校園。記者蔡維斌／攝影
土庫國小主任黃于倫別具創意，把汰換的課桌椅結合藝術與教育，活化打造木作校園。記者蔡維斌／攝影

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