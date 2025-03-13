上學該上交手機嗎？他指出有學習用途不應禁止 引網友正反論戰

上學時交手機是否會影響學生的權益呢？一名男網友發文，稱他不能理解學校強迫學生上學時「上交手機」的規定，本意是讓學生能專心上課，但他認為手機不只是娛樂工具，也能用來學習、有時也能保障學生的安全，他呼籲手機應該「合理管制」，而不是完全禁止。

一名男網友在Dcard發文，表示他無法理解學校「上學統一交手機」的規定，雖然學校說是為了讓學生專心上課、不沉迷手機，但他覺得手機不只是娛樂工具，很多時候學生也能用它查資料、學語言、算數學，甚至可以用手機做作業，如果完全禁止，學習效率恐被影響。

原PO還表示，如果發生緊急情況，例如地震、火災，甚至身體不舒服，沒有手機不能及時聯絡家長，恐怕會出問題，學校「一刀切」的政策反而讓學生更想偷用手機，他呼籲學校應該「合理管制」手機，例如上課時手機靜音、放在書包裡，不影響學習就好，而不是強制沒收，老師強制管制手機只會讓師生關係更差。

此文一出，有部分網友認為學校管制手機沒有問題，「我真的覺得應該禁用欸，我國中還沒有自己的手機，成績還不錯都有在班排前十，高中有了自己手機真的是上課看下課看成績一落千丈，現在想想滿後悔的，自己無法掌控交給老師或父母才是好選擇」、「收手機是最好的選擇，我才不信你們拿手機會認真學習」、「合理啊，學生不是應該好好讀書嗎」。

但也有網友贊同學校不該強制收手機，「某部分認同，我也覺得其實應該是培養孩子自主能力，自控的能力，大家都當過學生，也該知道學生就那德性，上有政策下有對策，什麼假手機、兩支手機，什麼怪招都有，還不如就給學生帶」、「我也覺得很不合理，沒有人權、沒有自由、管東管西，莫名其妙，那樣發生校園霸凌，請問要如何拿手機錄影存證自保處理呢」、「上課偷玩手機的沒收，下課去找老師領，我們小時候上課偷看小說漫畫也是這樣過來的啊，越是硬性強迫，小孩反彈會越大」。