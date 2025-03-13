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北市高中擬開無人機課 未來可考照
北市教育局昨成立無人機教育中心，114學年度補助120萬給15所學校培育無人機師資，最快下學年就能開設無人機課程，未來學生可免費學無人機，成年後還能考執照。
教育局技職科長陳秉熙表示，很多人不理解無人機法規，導致飛入他人住宅或誤闖禁航區的情形，希望藉課程讓學生不只會玩無人機，更瞭解操作規範，並可在自主學習運用在其他領域中。
陳秉熙表示，鼓勵學校開無人機社團、辦理專題課程、指導學生參與北市無人機競賽，老師受訓完就可以開設2周到1學期的課程，現階段也與國內無人機產業建立產學合作機制，安排學生可到國內外無人機產業觀摩，提供學生業界實習機會。
教育局從去年起開「無人機考照教師研習班」，協助學校250公克以上至2公斤以下無人機飛行教學，去年共培訓50名教師。
木柵高工校長、北市無人機教育中心主任陳美保表示，新學年會把無人機課程納入木柵高工特色課程，希望高一學會基本操作、高二飛越一個障礙物、高三飛越兩個障礙物，成為每一個學生專長。
副市長張溫德表示，市府將以5大方向推動無人機教育，包含培育種子教師、推廣高中以下教育課程、結合STEAM開發跨學層教材、辦無人機競賽及營隊和結合產官學研培育人才。
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