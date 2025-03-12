人權館攜手金門高中辦特展 重現白色恐怖歷史

國家人權博物館攜手金門高中舉辦「無聲禁錮：白色恐怖的無聲記憶」特展，即日起在金門高中開放參觀；該校教師劉雋迪說，也會與學生規劃金門白色恐怖及不義遺址相關展覽。

由國家人權博物館主辦，金門高中社會專題課程師生協助規劃佈策展事宜的「無聲禁錮：白色恐怖的無聲記憶」特展，已在金門高中中正堂後棟展覽空間布置完成，即日起開放校內外參觀及導覽。

策畫此次專題課程的劉雋迪接受中央社記者採訪表示，此次特展包含「台灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址特展」及「獄外之囚：白色恐怖受難者女性家屬口述紀錄成果展」2個展覽，是由專題選修同學負責規劃場佈、宣傳及解說文案等工作。

劉雋迪表示，台灣許多不義遺址的研究、地點公布等相對完整，而金門卻很少相關討論，「其實金門高中周邊社區就有很多」，因此先透過特展讓學生認識不義遺址基本概念，未來能再策畫屬於金門的不義遺址展覽。

劉雋迪也說，除透過書本、考試學習知識，策展及導覽使學生對於相關資料必須有更深入吸收消化，才能順暢介紹展覽內容，「能訓練到學生不一樣的能力，我覺得對學習非常有幫助」。

負責部分導覽工作的黃姓學生說，策展前對相關事件知道得很少，「我覺得這些展覽很重要，能讓大家知道過去法律的缺失」；葉姓同學則表示，金門不是沒有白色恐怖的歷史，但卻好像被排除在討論之外，希望這些歷史能被更多人記得。

金門高中社會專題課程師生透過新聞稿表示，未來團隊師生將以此特展作為跳板，深入了解金門戒嚴時期相關政治案件歷史，目前正規劃製作關於金門的白色恐怖及不義遺址的相關展覽，並計畫於今年發表，希望能讓金門的政治受難者故事被看見，使金門民眾能更珍視自由與人權價值可貴。

「無聲禁錮：白色恐怖的無聲記憶」特展已開放金門高中校內師生配合歷史、公民與社會等課程內容觀展；校外民眾自即日起到26日的平日時間，每天上午8時至下午5時，可至警衛室登記進入展場參觀，假日則不開放。