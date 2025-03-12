金門家扶推動「小紅帽歷險記」 引導學童學習自我保護

金門家扶中心於今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，首場在金寧中小學舉行，透過童話故事《小紅帽》的遊戲與討論，幫助學童學習自我保護，並提升校園友善氛圍，預防校園霸凌發生；活動結束後，學童紛紛分享心得說「遇到危險時要打113或110，也可以找老師求助，要學會保護自己，也要幫助被欺負的同學」。

此次活動以童話故事《小紅帽》為主軸，設計成真人版大富翁遊戲，學童分組化身不同顏色的小紅帽，在「森林」場景中前進，根據骰子點數前行，並依照遇到的情境選擇合適的應對方式，小組透過討論獲得積分，在遊戲過程中學習如何保護自己，覺察與表達情緒，同時培養團隊合作能力。

金門家扶中心早在2020年便啟動第一期「小紅帽歷險記」校園宣導，當年完成17個班級、328人次的推廣，原計畫作為長期入校宣導模式，但疫情爆發使計畫中斷，直到今年才得以重新啟動。金門家扶中心工作人員表示，我們希望透過遊戲，讓學童在互動中學會應對危機，知道遇到危險時該怎麼做，並勇敢求助。

首場活動結束後，學童紛紛分享心得，有同學說「遇到危險時要打113或110，也可以找老師求助」，也有同學分享，「要學會保護自己，也要幫助被欺負的同學，不可以欺負別人。」