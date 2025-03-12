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金門家扶推動「小紅帽歷險記」 引導學童學習自我保護

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心啟動兒少保護校園宣導活動，學童依情境不同，回答問題。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心啟動兒少保護校園宣導活動，學童依情境不同，回答問題。圖／金門家扶中心提供

金門家扶中心於今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，首場在金寧中小學舉行，透過童話故事《小紅帽》的遊戲與討論，幫助學童學習自我保護，並提升校園友善氛圍，預防校園霸凌發生；活動結束後，學童紛紛分享心得說「遇到危險時要打113或110，也可以找老師求助，要學會保護自己，也要幫助被欺負的同學」。

此次活動以童話故事《小紅帽》為主軸，設計成真人版大富翁遊戲，學童分組化身不同顏色的小紅帽，在「森林」場景中前進，根據骰子點數前行，並依照遇到的情境選擇合適的應對方式，小組透過討論獲得積分，在遊戲過程中學習如何保護自己，覺察與表達情緒，同時培養團隊合作能力。

金門家扶中心早在2020年便啟動第一期「小紅帽歷險記」校園宣導，當年完成17個班級、328人次的推廣，原計畫作為長期入校宣導模式，但疫情爆發使計畫中斷，直到今年才得以重新啟動。金門家扶中心工作人員表示，我們希望透過遊戲，讓學童在互動中學會應對危機，知道遇到危險時該怎麼做，並勇敢求助。

首場活動結束後，學童紛紛分享心得，有同學說「遇到危險時要打113或110，也可以找老師求助」，也有同學分享，「要學會保護自己，也要幫助被欺負的同學，不可以欺負別人。」

家扶中心希望透過此活動，不僅提升學童的自我保護意識，也讓他們理解友善對待同儕的重要性，進而形塑更安全、更支持的校園環境；本次兒少保護宣導活動將陸續前往中正國小、述美國小、金湖國小、正義國小、金沙國小、賢庵國小等校舉辦，由於仍有部分場次可開放報名，金門地區有興趣的學校班級可與家扶中心聯繫。

金門家扶中心今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，學童依題目問答積極搶答。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，學童依題目問答積極搶答。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，學童以骰子骰出下一個學習目標。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，學童以骰子骰出下一個學習目標。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，首場在金寧中小學舉行，透過童話故事《小紅帽》的遊戲與討論，反映超熱烈。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天啟動「小紅帽歷險記」兒少保護校園宣導活動，首場在金寧中小學舉行，透過童話故事《小紅帽》的遊戲與討論，反映超熱烈。圖／金門家扶中心提供

家扶中心 校園 金門

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