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竹市建華國中美術班畢展 畫筆描繪青春世界

中央社／ 新竹市12日電

竹市建華國中美術班今天舉辦畢業成果展，學生將成長過程所遇迷茫、有趣等經歷，用畫筆描繪內心奇幻的青春繽紛心境，也有學生以水墨畫呈現台灣之美，作品於巨成2樓展出。

建華國中美術班今天在新竹巨城購物中心2樓迴廊舉辦畢業成果展，校長蔡之浩接受中央社記者訪問表示，共展出84件平面作品、與20件立體作品，種類涵蓋素描、水彩、水墨、書法、版畫、設計以及漫畫等，邀請民眾前來欣賞藝術創作，畢業展即日起至3月27日止。

指導老師陳孟潔告訴中央社記者，此次是美術班學生的畢業成果展，主題為「Indescribable」（難以形容），意指藝術世界的奧妙是不可言喻的，也呼應青少年在國中3年的學習經驗與成長過程，會感受到懵懂迷茫、也有不可取代的記憶，心境變化多元。

學生顏妮娜以水彩創作「動物的午後」並於現場介紹表示，在她的成長經驗中感受快樂，將內心的奇幻世界透過繪畫創作出如獨角獸等，色彩也以螢光系為主，盼讓閱讀者感受到豐富、多彩的世界。

學生張苡嫻告訴中央社記者，她在作品中展現空間擴增感，也透過創作廟宇等傳統景色，以及融入海洋與船隻，意指人生如在海平面中探索，盼能突破限制，邁向更新的未來。

中央社

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