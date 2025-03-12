竹市龍山國小啟動汙水接管工程 家長讚高虹安兌現承諾

新竹市龍山國小因洗手台汙水直接排入水溝，加上部分化糞池年久失修，導致異味影響學習環境，新竹市長高虹安去年訪視龍山國小並接受家長與校方陳情，並要求市府與相關局處研議可行性與經費來源，最終拍板於今年由市府全額補助校方435萬6000元辦理校園汙水接管工程，也讓陳情民眾在網路群組感謝高虹安兌現承諾，提升學校學習環境。

市府表示，龍山國小此次汙水接管工程涵蓋汙水陰井、防臭人孔蓋、汙水管線配置、土方挖掘與回填、柏油臨鋪、化糞池清理及透水磚鋪設等，更新後，校園汙水將全面接入公共下水道，徹底改善長年存在的汙水處理問題，不僅能優化學校環境，還可減少每年抽水肥的維護費用，節省的經費將可用於提升學校設備與學習資源，進一步造福龍山國小。

市府說，公共汙水下水道接管是現代城市不可或缺的公共建設之一，但因為接管牽涉住宅、巷道甚至私人土地，推動難度高且肉眼看不見，許多縣市首長對此興趣缺缺，因而被稱為「看不見的良心工程」。高虹安在擔任立委期間就非常關注竹市公共汙水下水道接管率低且成長緩慢的問題，並列為重點政見之一。

市府指出，過去竹市汙水下水道接管率成長緩慢，市府積極推動汙水下水道建設，加速用戶接管作業，據內政部國土署最新公布的112年度新增汙水下水道系統建設概況統計，竹市公共汙水下水道、專用汙水下水道、建築物汙水處理設施新增戶數高達7795戶，為非六都第二名，成績斐然。

許多龍山國小的親師生在接獲汙水接管工程獲市府全額補助的消息後都非常開心，也很感謝高虹安的用心，把親師生的問題與陳情都放在心上。「真心謝謝她！」一位當時跟高虹安陳情的家長表示，願意做看不見的建設才是最難人可貴的，感謝高虹安為龍山國小提供全額補助建設汙水接管，徹底解決龍山國小校園汙水排放問題。