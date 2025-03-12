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家齊高中響應「多一公斤的旅行」 走入鹿港老街捐助弱勢長輩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國立家齊高中二年級師生今起3天教育旅行，響應「多一公斤的旅行」公益活動，到鹿港幫助孤老。圖／家齊高中提供
國立家齊高中二年級師生今起3天教育旅行，響應「多一公斤的旅行」公益活動，到鹿港幫助孤老。圖／家齊高中提供

台南市家齊高中二年級師生今起3天教育旅行，並響應「多一公斤的旅行」公益活動，將所募得近2萬元與購得的生活物資，捐贈給華山基金會鹿港愛心站，幫助當地孤老，也是最有意義的教育旅行。。

校長陳韻如表示，共有高二師生350人參加，今起展開3天的教育旅行，首站來到歷史悠久的鹿港天后宮，參觀鹿港老街。師生們不僅參觀了台灣重要的歷史文化景點，包括獨具特色的表演，還深入了解當地的民俗文化，也藉此做社會公益，貢獻愛心。

為了響應「多一公斤的旅行」公益活動，家齊高中由學生會發起愛心捐助募款活動，出發前就透過全校師生愛心捐款，募集近兩萬元，目的在幫助社會上弱勢長輩。透過教育旅行的過程，全校師生熱情捐款，並將這筆捐款與購得的生活物資一起捐贈給華山基金會鹿港愛心站。

陳韻如表示，家齊高中實踐「說好話、做好事、存好心」三好校園的精神，已連續14年辦「多一公斤的旅行」公益活動，每年也會定期辦理騎腳踏車，關懷偏鄉、送愛活動，透過這樣的溫馨送愛行動，讓教育旅行更具意義，也解此拋磚引玉，激發更多人關心弱勢群體，凝聚社會的愛心力量。期望更多學校與社會團體共同參與，攜手關懷社會中的弱勢族群，讓愛心和溫暖在社會中不斷傳遞。

家齊高中學生會長劉鑒澤說，這次的公益活動不僅讓學生能在校內學習到捐款做愛心的籌畫，也從募集中學到溝通與協調，深具意義，更期望透過這樣的行動，喚醒社會大眾對於孤老的關注。此次教育旅行計劃參訪台中國家歌劇院、X-PARK海生館、國立故宮博物院，還有西門町、逢甲夜市的美食之旅，「送愛的感動、美食的饗宴、文化歷史的洗禮，這就是旅行的意義。」

國立家齊高中二年級師生今起3天教育旅行，響應「多一公斤的旅行」公益活動，到鹿港幫助孤老。圖／家齊高中提供
國立家齊高中二年級師生今起3天教育旅行，響應「多一公斤的旅行」公益活動，到鹿港幫助孤老。圖／家齊高中提供

公益活動 愛心 鹿港天后宮

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