家齊高中響應「多一公斤的旅行」 走入鹿港老街捐助弱勢長輩

台南市家齊高中二年級師生今起3天教育旅行，並響應「多一公斤的旅行」公益活動，將所募得近2萬元與購得的生活物資，捐贈給華山基金會鹿港愛心站，幫助當地孤老，也是最有意義的教育旅行。。

校長陳韻如表示，共有高二師生350人參加，今起展開3天的教育旅行，首站來到歷史悠久的鹿港天后宮，參觀鹿港老街。師生們不僅參觀了台灣重要的歷史文化景點，包括獨具特色的表演，還深入了解當地的民俗文化，也藉此做社會公益，貢獻愛心。

為了響應「多一公斤的旅行」公益活動，家齊高中由學生會發起愛心捐助募款活動，出發前就透過全校師生愛心捐款，募集近兩萬元，目的在幫助社會上弱勢長輩。透過教育旅行的過程，全校師生熱情捐款，並將這筆捐款與購得的生活物資一起捐贈給華山基金會鹿港愛心站。

陳韻如表示，家齊高中實踐「說好話、做好事、存好心」三好校園的精神，已連續14年辦「多一公斤的旅行」公益活動，每年也會定期辦理騎腳踏車，關懷偏鄉、送愛活動，透過這樣的溫馨送愛行動，讓教育旅行更具意義，也解此拋磚引玉，激發更多人關心弱勢群體，凝聚社會的愛心力量。期望更多學校與社會團體共同參與，攜手關懷社會中的弱勢族群，讓愛心和溫暖在社會中不斷傳遞。