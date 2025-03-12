讓孩子敢開口說英語 南市學校出招「10分鐘也不嫌少」

為提升學生英語口說能力，並將英語學習融入生活，南市教育局推動全市「英語日活動」、「全年級全班性英語競賽」、「課餘時間10分鐘說英語」等活動，讓學校各展其才。今分享成果，展現老師們透過活潑多元的方式，鼓勵學生開口說英語，在生活中累積語言實力，建立自信與表達能力。

忠孝國中將全校英語日擴大為英語周，透過教師社群發想各種創意又生活化的英語活動，包括邀請空中英語教室到校巡演、配合節慶辦理英語感恩節卡片書、校慶園遊會闖關活動設置英文攤位、酷英VOKI小精靈投稿活動、運用wordwall平台結合課室英語內容學生闖關、生活化英語點餐等精彩活動，獲得師生廣大迴響。

偏鄉的將軍國中辦理全校性英語歌唱比賽，同時結合生生用平板政策，運用Cool English「酷英卡拉ok特區自主學習英語歌」，全校學生參與熱烈。校長謝元入表示，讓學生開口說英語要有動機，因此透過學生喜愛的歌唱比賽來吸引學生開口說英語，學生都玩得不亦樂乎，也得到寓教於樂的效果。

新南國小推動課餘時間10分鐘說英語，巧妙運用榮譽制度，發行「Sin-Nan Dollars」，讓學生在每周一開張的Bilingual Shop中，以英語表達來兌換獎勵品，師生熱烈參與，使英語學習成為校園日常。六年級學生莊晴瑄表示，這是令人期待的學習活動，不僅能玩闖關遊戲，還能提升英語能力。五年級學生張芯瑜也分享，很期待每周一的Bilingual Shop活動，因為可以練習用英語購物，一開始會很緊張，但現在已經能夠流暢地說英語了。