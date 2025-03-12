最遲月底 彰化「生生有鮮奶」

中央「班班有鮮奶」政策喊停，彰化縣自籌經費接力供應，農業處昨天開出資格標，預定17日決標，如果順利，最慢本月底開始「生生有鮮奶」，縣府表示，約9萬名學生受惠，每學年支出8千萬元，鮮奶由廠商用冷藏車送到各校。

彰化縣泌乳牛約1萬6300頭，無論乳牛飼養頭數及鮮奶產量都位居全國第一。由於「班班有鮮奶」開放鮮奶、保久乳、豆漿的選項，酪農極力爭取供應鮮奶取代保久乳，讓台灣孩子從小習慣台灣鮮奶的味道，縣政府站在照顧產業及彰化子弟健康的角度，對彰化酪農建議從善如流，採取鮮奶、豆漿兩個選項，正由各校調查學生要喝哪一種。

縣府籌款購買鮮奶，限供應縣立學校的國中、國小及附幼，為照顧身障學生也擴及國立特殊學校與和美實驗學校的國中部、國小部與和美實校附幼，規畫每周供應一次，除乳糖不耐症的孩子可選豆漿，其餘都喝鮮奶。

縣政府已補助學生人數300人以下的101所小學購買冷藏設備存放鮮奶，未買冷藏設備的學校，將視鮮奶廠商提供何種配套措施，縣政府再作進一步處理。

農業處表示，「生生有鮮奶」上網昨開出資格標，預定17日決標，若順利，得標鮮奶廠商與學校「配對」完成安排配送日及送達時間，可望最慢本月底開始供應鮮奶，未來學生每周喝一次。