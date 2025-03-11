校園設施升級 花蓮斥資141萬改善4國小危老地坪
重視校園設施的改善與升級，花蓮縣政府斥資新台幣141萬2500多元，補助志學國小等4校改善危險老舊地坪，透過修繕學校內外老舊及破損地面，建構校園無障礙安全環境。
花蓮縣教處長翁書敏今天表示，這次以縣預算補助包括志學國小西側通道地坪改善、卓溪國小的資源回收室周邊地坪改善、嘉里國小校園地坪改善，以及松浦國小圖書室木質地板改善工程，共耗資141萬2500多元。
翁書敏指出，未來將持續檢視並完善每所學校的基礎設施，並責成業務單位務必督導學校施工進度，以如期如質完工為目標，儘速讓校園安全獲得保障。
教育處新聞稿表示，今年以強調「校園安全」為首要任務，地坪平整為學校環境安全重要一環，透過補助改善措施，不僅解決校園安全問題，也為師生創造更加舒適、無憂學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言