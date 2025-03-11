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校園設施升級 花蓮斥資141萬改善4國小危老地坪

中央社／ 花蓮縣11日電

重視校園設施的改善與升級，花蓮縣政府斥資新台幣141萬2500多元，補助志學國小等4校改善危險老舊地坪，透過修繕學校內外老舊及破損地面，建構校園無障礙安全環境。

花蓮縣教處長翁書敏今天表示，這次以縣預算補助包括志學國小西側通道地坪改善、卓溪國小的資源回收室周邊地坪改善、嘉里國小校園地坪改善，以及松浦國小圖書室木質地板改善工程，共耗資141萬2500多元。

翁書敏指出，未來將持續檢視並完善每所學校的基礎設施，並責成業務單位務必督導學校施工進度，以如期如質完工為目標，儘速讓校園安全獲得保障。

教育處新聞稿表示，今年以強調「校園安全」為首要任務，地坪平整為學校環境安全重要一環，透過補助改善措施，不僅解決校園安全問題，也為師生創造更加舒適、無憂學習環境。

台幣 校園安全 花蓮縣政府

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