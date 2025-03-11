捷運綠線富台國小站將建商辦及住宅 遷校後面積大3倍

桃園捷運綠線延伸中壢，其中G28站將會坐落於富台國小門口，但因校舍老舊及校地面積不足，周邊停車空間也缺乏，桃園市府規畫遷校至鄰近國中五用地，並採先建後拆模式，不僅校地面積增加，原校地基地將興建1棟商辦及2棟住宅大樓，地下則設置捷運轉乘及停車空間。

富台國小站位於中山東路三段上，基地鄰近富台國小校地，不過校舍已逾60年，且校地僅0.89公頃，校地受限無法採取半半施工模式，加上周邊停車空間不足，因此決議將富台遷校至鄰近的國中五用地，校地面積也擴大至2.87公頃，正辦理校地變更中。

桃園市長張善政今出席現勘表示，富台國小校地小未來要增班不可能，一勞永逸的作法就是遷校至大3倍基地，且距離現址僅600公尺，未來發展不可限量，而建校舍的經費將可利用原址興建土開大樓，及2處中華電信基地、北富台社宅基地的聯合開發收益，加上教育局預算興建，還望議員們在議會多多支持。

捷工局說，原校地將採興建1棟24層商辦大樓及2棟19層住宅大樓方式，而地下約4至5層規畫轉乘停車空間，及與交通局共同出資興建地下停車場，解決停車空間不足原因。

捷工局表示，周邊已有規畫2處土開基地，透過納入富台國小用地辦理捷運土地開發，形成3處開發基地串聯，提升富台地區交通及生活機能，創造集文教、居住、商業於一體的優質生活圈，並實踐TOD軌道經濟的綠色人本生活環境。