全校5分之1學生參加扯鈴社團 造橋國中扯鈴隊獲6冠

苗栗縣造橋國中參加教育部體育署全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目表現亮眼，勇奪6項冠軍；縣長夫人陳美琦昨由鄉長徐連斌、縣議員廖秀紅等人陪同到校頒發獎勵金，並嘉勉選手再接再厲。

與各參賽隊伍不同，造橋國中的扯鈴隊並非校隊，而是一個學生自組的社團，更誇張的是全校學生人數約90人，其中近1/5的學生參加扯鈴社團，顯現這項傳統技藝在校內受歡迎的程度。

雖然沒有專屬的訓練場地，但學生們利用課餘時間，在走廊、在穿堂，一遍又一遍地練習，透過彼此交流技術、分享心得，形成良好的學習氛圍；從最初的「掉鈴」，到如今的「冠軍」，他們付出了無數的汗水和努力，最終取得了令人驚艷的佳績。

校長林孟君表示，學校一向鼓勵學生發展多元興趣，不論是社團或各項比賽都鼓勵學生參加，扯鈴社團不僅展現學生的熱情，也讓團隊合作精神得以發揮。

「撿起來，再重新練習！」這就是扯鈴隊的日常。林孟君說，「挑戰自我、永不放棄，說起來簡單，做起來卻是多麼不容易啊！」由於是社團性質，學生們必須學會自主學習，學會如何設定目標、如何解決問題、如何與隊友合作，這種永不放棄的精神，正是奪冠關鍵。

陳美琦則表示，在偏鄉小校仍能培育出如此優秀的學生，實屬不易；學生們的成功，證明了只要有夢想、有毅力，就能夠突破限制，創造無限可能。