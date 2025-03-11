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酪農大縣照顧產業 彰化月底開始「生生有鮮奶」謝絕保久乳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣自籌縣款辦理「生生有鮮奶」，可望最遲本月底供應。圖／學校提供
彰化縣自籌縣款辦理「生生有鮮奶」，可望最遲本月底供應。圖／學校提供

中央「班班有鮮奶」政策喊停，彰化縣自籌經費接力供應，農業處今將開標，如果進行順利，最慢本（3）月底開始「生生有鮮奶」，不但縣立國中、國小及附設幼兒園的學生每周一瓶，還擴及國立特殊學校的國中、國小部及附幼。

各縣市之中，台南市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市的乳牛飼養頭數較多，但彰化縣泌乳牛約1萬6300頭，全國85%鮮奶來自彰化、占全國年產乳量約24.34%，無論乳牛飼養頭數及鮮奶產量都位居全國第一。

「班班有鮮奶」開放鮮奶、保久乳、豆漿的選項，酪農極力爭取供應鮮奶取代保久乳，讓台灣孩子從小習慣台灣鮮奶的味道，縣政府站在照顧產業及彰化子弟健康的角度，對彰化酪農建議從善如流，「生生有鮮奶」有鮮奶、豆漿的兩個選項，各校對又有鮮奶給學生飲用都樂觀其成，正調查學生要喝哪一種。

縣款購買鮮奶，限定供應縣立學校的國中、國小及附幼，為照顧身障學生也擴大到國立特殊學校與和美實驗學校的國中部、國小部與和美實校附幼，規畫每周供應一次，除了乳糖不耐症的孩子可選豆漿，其餘都喝鮮奶。

縣政府已補助學生人數300人以下的101所小學購買冷藏設備存放鮮奶，未買冷藏設備的學校將視鮮奶廠商提供何種配套措施，縣政府再作進一步處理。

農業處表示，「生生有鮮奶」上網招標，今開標，若一切順利，得標鮮奶廠商與學校「配對」完成安排配送日及送達時間，可望最慢本月底開始供應鮮奶，未來學生每周喝一次。

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