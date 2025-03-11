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嘉縣永慶高中開設AI科技特色班 招收28學生加強數據分析等能力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日前嘉義市府在港坪體育館，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，永慶高中校長郭春松與師生設攤，介紹嘉義區唯一的ＡＩ科技特色班。記者魯永明／攝影
日前嘉義市府在港坪體育館，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，永慶高中校長郭春松與師生設攤，介紹嘉義區唯一的ＡＩ科技特色班。記者魯永明／攝影

少子化，去年嘉科實中加入招生，讓嘉義區高中職入學搶學生競爭更激烈，與嘉科實中同位在嘉義縣治的縣立永慶高中，符應ＡＩ時代來臨，申請設立嘉義區唯一的ＡＩ科技特色班，預計招收28名優秀國中畢業生就讀。

日前嘉義市府在港坪體育館，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，永慶高中校長郭春松與師生設攤，介紹嘉義區唯一的ＡＩ科技特色班。未來職涯規畫平均年薪120萬以上：資訊科學家、數據分析師、機器人/演算法工程師等，跨域專業人員：在喜歡科系上融入科技能力，增廣自我可見度。

入學管道特色招生考試分發，入學測驗科目：數學（擇優錄取）錄取門檻：國中會考數學（達B以上），招收名額：28名，報名資格：全國國三學生，招考資訊詳情在永慶官網。

課程規畫：校訂必修程式設計導論、進階程式設計、人工智慧概論、人工智慧專題；加深加廣選修：機器人專題、科技應用專題；部定必修、多元選修、加深加廣選修（班群）、同普通科（自然組）；周六時間：APCS大學程式設計先修檢測培訓營、電路設計與實作、機構結構概念與運用；專題發表：透過課程培養學生製作專題能力，辦理專題成果發表，給予學生展能舞台；校外體驗：與高雄女中及海青工商合作，互相交流體驗。

日前嘉義市府在港坪體育館，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，永慶高中校長郭春松與師生設攤，介紹嘉義區唯一的ＡＩ科技特色班。記者魯永明／攝影
日前嘉義市府在港坪體育館，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，永慶高中校長郭春松與師生設攤，介紹嘉義區唯一的ＡＩ科技特色班。記者魯永明／攝影

嘉義 科學家

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