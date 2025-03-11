嘉縣永慶高中開設AI科技特色班 招收28學生加強數據分析等能力

汐止區白雲國小的明心樓校舍屋頂，因為年久失修，鏽蝕滲水嚴重，導致教室天花板及牆柱油漆剝落嚴重，屋頂出現漏水情形，現在只要下雨，學校都必須擺放一整排的水桶接水，也影響到孩子們在室內活動的安全性，所以今(10)日立委廖先翔就辦理會勘，邀請了教育部、市府教育局人員現場會勘，協助爭取中央經費盡快改善。

2025-03-10 19:07