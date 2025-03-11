校園會客室／國小歌仔戲團 赴美唱出自信

台中市新社區中和國小歌仔戲團成立十多年，在國內外表演每次都幾乎全校總動員，老師和家長幫忙化妝與接送，這團歌仔戲結合傳統和現代，穿插部分英語台詞，大小朋友看得眼睛發光。

新社區中和國小全校有卅九名學生，校長張惠玲說，二○○八年，該校教務主任劉怡君教小朋友練唱歌仔戲，後來成立歌仔戲團，每年舉行校內公演，也曾受邀到校外演出，更曾參加台中市教育局首度舉辦的「國小赴美參與美國國際童玩節表演團隊選拔」，共十二隊參賽，該校以「孟母三遷」獲得特優。到美國表演，這是學生一生難得的經驗和成就。

教務主任劉怡君表示，她對歌仔戲有興趣，自學也認識劇團和志同道合朋友，十六年前教育部推動偏鄉藝術深耕計畫有補助經費，她將自己所學和興趣帶給學生，也請專業劇團與朋友協助，全校只有一年級學生沒參加歌仔戲團。

該校歌仔戲團每次演出前，全校幾乎總動員，老師和家長一起幫忙，學生很興奮，假日也吵著父母帶他們到學校加強練習，希望演出當天唱作出最好的表演；有家長說，孩子參加歌仔戲團後更有自信。

劉怡君說，歌仔戲團融合傳統與現代，動作和音樂都有特色，最近二年更將生活化的英語台詞帶進劇本，學生練唱時，很自然的帶進英語學習，更能引起學生們的學習興趣。

中和國小兒童歌仔戲團二○一六年暑假到美國表演是地方大事，但比賽規定只補助十五名師生，歌仔戲團當時有廿名成員，許多學生家庭經濟不佳，校方希望社會各界協助，讓所有團員都能圓夢，完成人生第一次、可能也是唯一一次的出國表演。

後來台中市教育局補助機票、旅費和訓練費用，社會各界熱心捐款下，師生順利赴美表演圓夢，校長張惠玲說，地方的募款協助令人感動；劉怡君表示，學校長年也獲各界幫忙，包括新社當地的餐飲業者資助學生課後輔導費，大家都出錢出力，協助學生學習各種才藝，這是偏鄉學校特有的人情味。