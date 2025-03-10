搶人大作戰！小一新生4月報到 彰化偏鄉小校各出奇招

彰化縣規定小一新生4月12日報到，偏鄉小校已展開搶人大戰，因發展巧克力原料可可產業的德興國小邀請新生親子參加體驗營，明聖國小將配合家長下班來延長課後照顧時間，期能留住學區新生。

彰化縣府力行評鑑國中小學辦學績效，過去4年大城鄉3所偏鄉小校被廢，今年又有1所小校列入裁併名單，為避免引起地方強烈反彈，下學年起降級為分校。縣政府鐵腕激發小校力爭上游，近日已有多所學校舉辦活動為招生衝刺。

德興國小全校學生人數不到40人，社區家長致力發展可可產業，在校園種植可可樹，學校設計有關可可的校本課程，也與可可產業策略聯盟建立互動關係；今年縣政府評鑑裁併小校時，獲4年不必評鑑「豁免權」，羨煞各小校。德興舉辦「可可魔力」新生體驗營，安排「可可築夢家」學校特色說明會、可可拓印等多元闖關遊戲。

德興國小校長林惠如表示，希望經由「可可魔力」新生體驗營，幫助新生提前熟悉校園環境，建立與師長的連結，降低入學焦慮，快樂迎接小一新生活。

明聖國小估計學區應入學人數約250人，實際就讀137人，校長張富凱到任後，先凝聚行政與教學的團隊共識，針對今年將入學新生的家長提出品格教育、雙語教育等6大教育面向，學校有18個免費才藝社團，午餐廚房供應熱騰騰餐食，隔周自製非基改豆漿。

校長張富凱說，他到任第一學年把課後照顧時間延長到5點20分，經觀察家長下班時間，他和教職員團隊願延長到6點，且應屆結業幼兒園的小朋友只要願意就讀明聖，可免費參加今年暑假8月才藝營。