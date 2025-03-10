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年久失修漏水 新北汐止白雲國小校舍屋頂要重做

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白雲國小明心樓校舍屋頂老舊漏水，立委廖先翔爭取儘快改善。 圖／觀天下有線電視提供
白雲國小明心樓校舍屋頂老舊漏水，立委廖先翔爭取儘快改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲國小的明心樓校舍屋頂，因為年久失修，鏽蝕滲水嚴重，導致教室天花板及牆柱油漆剝落嚴重，屋頂出現漏水情形，現在只要下雨，學校都必須擺放一整排的水桶接水，也影響到孩子們在室內活動的安全性，所以今(10)日立委廖先翔就辦理會勘，邀請了教育部、市府教育局人員現場會勘，協助爭取中央經費盡快改善。

白雲國小校長施富有提到，學校明心樓屋頂從民國97年搭建到現在，已經經過17年的時間，很多地方都出現鏽蝕，因為汐止常下雨，孩子在室內運動需求是非常高，目前只要下雨，裡面很多地方就會滴水，所以地上都會擺桶子接水，之前可以修補的部分，都會盡量去修補，但是因為鏽蝕的地方實在太多了，學校難以負擔這樣的經費，所以希望中央能夠協助學校改善。

立法委員廖先翔表示，汐止的白雲國小因為沒有室內體育館，運動的話只能在操場，或是風雨球場，為了解決這個問題，白雲國小在10多年前，在教學大樓的頂樓做了室內空間，讓小朋友能夠使用，可是年久失修，漏水情況嚴重，所以學校有跟市府教育局、教育部國教署爭取經費希望能夠做漏水的改善。

廖先翔指出，目前計劃書學校已經送教育局，也由教育局送到教育部，所以今天邀請相關單位人員來現場，了解白雲國小所面臨的狀況，教育部在後續審查能夠儘快通過來輔導，提供學生在下雨天有一個更安全舒適的室內活動空間。這次學校預估的經費大概是1700萬，最主要是屋頂的改善，因為現在屋頂很多地方都破掉，之前校方都是用帆布或是塑膠材質覆蓋，但改善有限，希望透過這次中央補助，將整個屋頂重新施作，同時也調整傾斜的角度，避免水會積在上面，後續改善方案也會請專家學者輔導學校，把方案修正一下，儘快施作改善。

教育局 教育部 汐止

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