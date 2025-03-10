新北淡水淡江中學校慶 音樂班成立30週年辦音樂會
私立淡江高級中學上週六，舉辦淡江高中創校153週年暨建校111週年校慶感恩禮拜，當中還包括了音樂班成立三十週年音樂會與校慶園遊會活動，在園遊會現場，師生與家長都搬出最有創意與吸睛的攤位，非常豐富熱鬧，就像是一座創意市集，展現學生滿滿的青春活力，而今年適逢淡江中學音樂班成立三十周年，也盛大舉辦音樂會。
私立淡江高級中學校長周國生表示，活動現場不只是有許多貴賓參與，更在理事長的支持下，辦理校友認同卡，號召校友回母校參與各項活動，也宣布淡江中學幼兒園，今年將會向下延伸招生，幼幼班兩歲就可以入園，甚至跟馬偕醫學院對接有一個聯盟的關係，讓學生從兩歲一直到淡江醫學院大學，一路成長學習。此外現場立委蘇巧慧也出席活動，並且參觀學校的校史館。
立委蘇巧慧表示，非常開心能夠參與淡江中學的校慶，校園環境是全台灣數一數二，具有悠久的歷史文化，而且也讓大家能夠在這裡面感受到文化氣息，另外也希望未來能夠由政府和校方，多方共同努力，讓這樣有歷史性的學校建築保存下來，讓更多人了解台灣的教育歷史。
淡江中學自1914年馬偕博士的兒子偕叡廉校長立案創立淡江中學以來，經歷了百餘年，也曾經產生傑出校友，例如，前總統李登輝、電影導演王小棣、歌手胡德夫、洪榮宏、周杰倫等人。
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