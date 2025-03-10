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2025FRC機器人新北市區域賽 義大國際高中銀鷹隊奪冠軍聯盟隊長

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
FRC新北區域大賽冠軍隊伍將進軍美國爭取最後榮耀。記者郭韋綺／翻攝
FRC新北區域大賽冠軍隊伍將進軍美國爭取最後榮耀。記者郭韋綺／翻攝

2025FRC機器人新北市區域賽落幕，成軍只有3年高雄義大國際高級中學FRC銀鷹隊，今年無懼挑戰奪下冠軍聯盟隊長，寫下隊史新頁，下月將赴美國休士頓爭奪世界冠軍。銀鷹隊隊長李芷銨表示，此次致勝關鍵是全場沒有重大故障，才能以10勝1敗成績在資格賽脫穎而出。

FRC（FIRST Robotics Competition）為全球頂尖的青少年機器人競賽，不僅受麻省理工學院（MIT）、哈佛大學及台灣大學等世界級學府的高度重視，更是一場結合機械設計、程式開發與市場策略等跨領域挑戰的科技賽事。

參賽隊伍必須在短時間內依據年度挑戰主題，自主設計並打造能夠進行自動與遠端操控的高性能機器人，今年更有美國 FIRST 總部派遣技術顧問與控制系統專家親臨台灣指導，提升競賽的專業性與國際影響力。

區域賽7 日至 9 日在新北市工商展覽中心舉行，今年賽事首次開放國際參賽資格，吸引來自波蘭、夏威夷、澳洲、菲律賓等國際賽隊與台灣在地共 37 支隊伍同場競技，獲得產業界超過 600 萬元的資金與物資贊助，更將拿到代表前往美國休士頓參加總決賽的珍貴門票，競爭激烈。　

義大中學銀鷹隊9126 Silver Hawks在2022 年成立，短短3年內迅速崛起，第一次參加 FRC 矽谷區域賽獲 Rookie All Star Award最佳新秀獎，隔年再度征戰，於美國密蘇里州中部區域賽奪得最佳品質獎。

今年再接再厲在眾多強敵環伺的 2025 新北區域賽中獲勝，並以冠軍聯盟隊長之姿證明團隊的實力與毅力，冠軍聯盟的前兩隊、影響力獎及工程啟發獎獲獎隊伍，4月16日至19 日代表台灣前往美國角逐世界冠軍。

李芷銨說，團隊共27名成員，這次致勝關鍵有兩點，首先是準確視覺辨識系統，過去自動分數是團隊的弱項，今年克服弱項，成為全場自動分數最高的隊伍，再者是機器高品質的設計與加工品質，發揮穩定性，且全是出自隊內自行改良設計加工。

義大國際高中表示，始終致力於推動 STEM 教育，期盼透過 FRC 等國際級競賽，提供學生實作學習的機會，將理論與應用結合，培養科技創新與解決問題的能力，學校積極整合資源，與產學界合作，確保學生能夠接觸最新技術，為未來科技產業培育具備國際競爭力的人才。

新北區域大賽最終場比賽結果，義大銀鷹隊9126領軍獲勝。
新北區域大賽最終場比賽結果，義大銀鷹隊9126領軍獲勝。
義大國際高中學生取得FRC聯盟冠軍獎。記者郭韋綺／翻攝
義大國際高中學生取得FRC聯盟冠軍獎。記者郭韋綺／翻攝
義大銀鷹隊9126獲得2025 FRC新北區域賽冠軍聯盟隊長。記者郭韋綺／翻攝
義大銀鷹隊9126獲得2025 FRC新北區域賽冠軍聯盟隊長。記者郭韋綺／翻攝

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